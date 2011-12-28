اثری از القاعده در لبنان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "نجیب میقاتی" گفـت: هیچ سند و مدرکی که ثابت کند القاعده در منطقه "عرسال" در شرق لبنان و در نزدیکی مرز با استان "حمص" سوریه حضور دارد وجود ندارد.

نخست وزیر لبنان افزود: ارتش پس از اینکه اطلاعاتی درباره حضور یک شخص وابسته به گروه تروریستی در عرسال دریافت کرد شب 21 نوامبر وارد این منطقه شد اما خبری از گروههای سازمان یافته یا سازمان خاصی دریافت نشد.

وی تصریح کرد: با این موضوع حساس نباید به گونه ای برخورد شود به لبنان ضربه وارد کند و دستگاههای امنیتی ویژه پالایش اطلاعات باید عملکرد بهتری داشته باشند.

شایان ذکر است که "فایز غصن" وزیر دفاع لبنان و برخی دستگاههای امنیتی این کشور از رخنه القاعده در منطقه مرزی با سوریه خبر داده بودند.