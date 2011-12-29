درآمدهای غیر هوانوردی فرودگاه رشت 158درصد رشد یافت

فتاح رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افرود: فرودگاه رشت امسال با یکپارچه سازی فضای تبلیغاتی داخل ترمینال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش درآمد داشته است.

وی همچنین اجاره اماکن و تابلوها را از دیگر مولفه های درآمد زایی برای فرودگاه رشت دانست و اظهار داشت: در ترمینال جدید این فرودگاه فضای تبلیغاتی و اماکن متعددی طراحی شده است.

مدیرکل فرودگاه گیلان به ظرفیت سرمایه گزاری فرودگاه رشت در استان اشاره کرد و گفت: موقعیت بسیار مناسب این فرودگاه در شمال کشور و همسایگی کشورهای آسیای میانه، صادرات کالاهای غیرنفتی را تسهیل خواهد کرد که این امر با سرمایه گزاری در بخش کارگو ترمینال ( باربری) فرودگاه سردار جنگل، هزینه های حمل و نقل را کاهش داده و زمان رسیدن کالا به دست مصرف کننده را تسریع خواهد کرد.

وی افزایش درآمدهای هوانوردی را منوط به فعالیت شرکت های هواپیمایی عنوان کرد و افزود: ضمن حمایت از شرکتهای هواپیمایی و عوامل چارتر کننده می توان نسبت به افزایش درآمدهای هوانوردی اقدام کرد ولی این امر نگاه رقابتی سالم بین شرکتهای هواپیمایی را می طلبد.

رضوانی تاکید کرد: در این بخش نگاه کارشناسی حاکم نبوده و افراد با ارتباطات غیر معقول نسبت به برقراری پروازها در مسیرهای متفاوت اقدام می کنند.

وی با اشاره به راه اندازی کمیته حمل و نقل هوایی گیلان اظهارداشت: با توجه به تاکید استاندار گیلان، متاسفانه کمیته حمل و نقل هوایی از سوی برخی از مدیران مرتبط اهمیت داده نشده و تاکنون پس از سه ماه از شکل گیری این کمیته فقط یک جلسه برگزار شده است که بی توجهی به آن در برقراری بعضی از پروازها کاملا مشهود است.

مدیرکل فرودگاه گیلان از مدیران متولی این امر خواست که نگاه راهبردی و کلان در حوزه حمل و نقل هوایی داشته و برخورد سلیقه ای نکنند و با حمایت از حمل و نقل هوایی، زمینه سرمایه گزاری در بخش های مختلف زیرساختی را فراهم کنند.

وی در ادامه با تاکید به اهمیت صنعت حمل و نقل هوایی در گیلان یادآورشد: نگاه ویژه داشتن به توسعه صنعت حمل و نقل هوایی در استان و اهتمام برای عملیاتی شدن اهداف سیاست گذاری شده باید از دغدغه های اصلی همه کسانی باشد که در رشد یا افول توسعه همه جانبه استان نقش موثری را ایفا می کنند.