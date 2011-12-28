تعجیلی برای خروج از افغانستان نداریم / یک هزار و 550 سرباز استرالیایی در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "استفان اسمیت" گفت: "هم اکنون یک هزار و 550 سرباز استرالیایی در افغانستان مشغول آموزش 3 هزار و 500 سرباز افغانی هستند و تا قبل از سال 2014 به این کشور باز می گردند.

وی در گفت و گو با خبرنگاران افزود: هیچ تعجیلی برای بازگشت سربازان استرالیایی از افغانستان نداریم.

"اسمیت" همچنین اظهار داشت: دولت استرالیا پیشنهادهایی برای اجرای برنامه انتقال قدرت در افغانستان دارد که در اجلاس سال آینده سران پیمان آتلانتیک شمالی موسوم به "ناتو" در آمریکا ارایه خواهد کرد.

پیشتررسانه ها خبر از کاهش تعداد سربازان استرالیایی در افغانستان داده بودند .

