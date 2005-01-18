وقتي سلول هاي زندان ، جاي كلاس درس را مي گيرد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر بر اساس آمار بيشترين جرم هايي كه جوانان مرتكب مي شوند،سرقت و كشيدن چك بي محل است، آنها مي خواهند يك شبه ره صد ساله روند ، غافل از اينكه انتهاي اين راه به ميله هاي زندان مي انجامد.

گرچه به گفته قضات و كارشناسان قضايي درگيري ونزاع هاي خانوادگي و اختلاف ميان والدين وبه كارگيري روش تربيتي غلط مي تواند دريچه اي براي ورود جوانان به دنياي خلاف باشد ، اما نبايد فراموش كرد كه عدم دستيابي به خواسته ها و نيازهاي بحق نيز در اين امر تاثير بسزايي دارد.

با وجود اينكه مسوولان و متوليان رسيدگي به امور جوانان از مشكلات و خواسته هاي اين قشر آگاه هستند و نسبت به برنامه ريزي در اين خصوص بارها تاكيد مي كنند اما كماكان هيچ گونه تغيير و تحولي در وضعيت اين قشر شاهد نيستيم و بدرستي مشخص نيست كه با وجود اينكه اعلام مي شود كه درصد بسياري از زندانيان راجوانان و افراد مجرد تشكيل مي دهند چرا فكري در اين خصوص صورت نمي گيرد .

معاون دادستان تهران در امور زندانها در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرمي گويد: متاسفانه طي سالهاي اخير با افزايش تعداد جوانان در زندان ها رو به رو بوده ايم .

محمود سالاركيا مي افزايد: عمده دلايل دستگيري اين جوانان كه در رده سني بين 21 تا 25 سال هستند، سرقت اموال عمومي و كشيدن چك بي محل است .

وي تصريح مي كند: با وجود اينكه اكثر زندانيان متاهل و صاحب چندين فرزند هستند اما از لحاظ سني در همان رده سني بين 21 تا 25 سال قرار دارند.

37 درصد زندانيان مجرد هستند

وي مي گويد : در حال حاضر 20/37 درصد زندانيان مجرد و در حدود7/61 درصد نيز متاهل و درصدي را نيز افراد مطلقه تشكيل مي دهند و در كل 37 درصد ساكنان زندانهاي تهران بين 20 تا 35 سال سن دارند .

وي در خصوص علت فزوني تعداد جوانان نسبت به ديگر اقشار و سنين ديگر جامعه در زندانها مي گويد : آسيب هاي اجتماعي بيشتر متوجه قشر نوجوان و جوان جامعه است و بررسي ها نشان مي دهد اكثريت افرادي كه گرفتار افراد سود جو مي شوند را قشر جوان تشكيل مي دهد .

معاون دادستان تهران در امور زندان ها خاطر نشان مي كند : عدم نظارت صحيح خانواده ها برفرزندان و عدم آگاهي والدين از خطراتي كه جوانان آنان را تهديد مي كند باعث شده تا امروزه شاهد قشر جوان در زندانها باشيم .

سالاركيا تصريح مي كند : حمايت جدي از جوانان ازسوي مسئولان و متوليان امور جوانان مي تواند در كاهش چشمگير آسيب هاي اجتماعي تاثير گذار باشد به گونه اي كه شاهد كاهش تعداد جوانان در زندانها باشيم .

اما رييس سازمان ملي جوانان به عنوان متولي امور جوانان افزايش آمار زندانيان جوان را قبول ندارد . او مي گويد : پژوهشها نشان مي دهد گرچه آسيب هاي اجتماعي جوانان نسبت به گذشته تغييري نكرده اما همچنان اين قشر بيش از ساير اقشار جامعه در معرض آسيب هاي اجتماعي قرار دارند.

رحيم عبادي مي افزايد : امروزه درصد بالايي از جوانان از سلامت رواني مناسبي برخوردار هستند و اين امر عاملي شده تا در مقابل آسيب هاي اجتماعي توان مقابله نداشته باشند .

وي مي افزايد: در حال حاضر اكثر نوجوانان و جوانان با مشكلات بيكاري و موانع ازدواج مواجه هستند و از دستيابي به بسياري ازخواسته ها و آرزوهاي خود محروم مي شوند و اين امر مي تواند در آينده آسيب هاي اجتماعي را در جوانان پايه ريزي مي كند.

وي تصريح مي كند : مشكلات خانوادگي و درگيري والدين با يكديگر مي تواند موجب افزايش افسردگي جوانان شده و در نهايت باعث گسترش آسيب هاي اجتماعي در آنان شود.

رييس سازمان ملي جوانان خاطر نشان مي كند : در صورتي كه برنامه ريزي اساسي در خصوص رفع موانع و مشكلات پيش روي جوانان صورت نگيرد نه تنها شاهد گسترش افسردگي و اختلالات رواني در جوانان خواهيم بود بلكه بايد براي حل گسترش آسيب هاي اجتماعي نيز تدابيري بينديشيم . اما رحيم عبادي در اين باره كه به عنوان رييس سازمان متبوعش كه جز پژوهش و سياستگذاري در امر جوانان وظيفه اي بر عهده ندارد ، براي كاهش مشكلات جوانان چه گامهاي اساسي و به دور از شعاري برداشته شده توضيح قابل دفاعي ارائه نمي دهد .