قاضی قلابی در گرگان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی گفت: این فرد با نصب آرم دادگستری روی اتومبیل خود در بین مردم خود را به عنوان قاضی معرفی می کرد.

وی افزود: این فرد با ادعای این که می تواند مشکلات مردم را حل کند از آنان کلاهبرداری می کرد.

پوریانی تصریح کرد: با هوشیاری مردم و نیروهای حفاظت دادگستری استان این فرد شناسایی شد.

وی با بیان این که متهم پس از اینکه متوجه شد تحت تعقیب قرار دارد محل سکونت خود را از گرگان به آزادشهر تغییر داد گفت: با صدور نیابت قضایی، این فرد در آزادشهر دستگیر و برای رسیدگی به اتهامات وی در خصوص جعل عنوان، اعمال نفوذ بر خلاف حق و کلاهبرداری ، به گرگان منتقل شد.

دادستان مرکز استان از مردم خواست در دام افرادی که مدعی تاثیر گذاری بر روند پرونده در ازای دریافت پول هستند، گرفتار نشوند.

پوریانی تاکید کرد: مردم در صورت مواجهه با چنین افرادی، بلافاصله مراتب را با مراجع ذیصلاح در دادسراها اطلاع دهند.