بکارگیری بلیط الکترونیکی در ناوگان حمل و نقل درون شهری شاهرود

هادی رئیسی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: سازمان اتوبوسرانی شاهرود و حومه با طرح جایگزینی کارت بلیط الکترونیکی به جای بلیط کاغذی، اولین گام را در راستای ایجاد شهر الکترونیک برخواهد داشت.

وی اظهار داشت: این سازمان در راستای رفاه حال شهروندان، با حذف بلیط کاغذی از چرخه حمل و نقل درون شهری از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری می نماید.



رئیسی افزود: بهداشت و سلامت رانندگان و مسافرین، جلوگیری از هزینه طراحی، چاپ و مصرف کاغذ، جلوگیری از جعل احتمالی بلیط های کاغذی را از جمله اهداف این طرح عنوان کرد.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شاهرود و حومه، امکان اعمال مدیریت بهتر خطوط و آمارگیری دقیق از تعداد مسافرها، حل مشکل کمبود پول خرد، کمک به عملکرد بهتر رانندگان در رانندگی و جلوگیری از مشکلات نگهداری بلیط کاغذی برای مسافرین را از جمله مزایای اجرای این طرح دانست.