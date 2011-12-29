آب زرین گل گلستان به سمنان منتقل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور عصر چهارشنبه در شورای حفاظت منابع طبیعی شهرستان در مورد مقدار انتقال آب دهنه زرین گل به استان سمنان افزود: با توجه به توافقنامه وزارت کشور و وزارت نیرو باید مقدار آب انتقالی تعیین شده در قرارداد با استان سمنان معلوم باشد.

وی در این جلسه پیگیری مصوبات جلسات قبل شورا تا حصول نتیجه از جمله تعیین تکلیف چاههای غیر مجاز شهرستان، تشکیل شعب خاص دادگستری برای پیگیری مسائل مربوط به آب، بهینه سازی مصرف آب کشاورزی و... را ضروری دانست.



کی پور استفاده بهینه از منابع آب در استان را ضروری و حیاتی خواند و اظهار داشت: باید از تمام ظرفیت ها و امکانات جهت جلوگیری از هدر رفت آب درشهرستان و استفاده بهینه از منابع آبی بهره گرفت.



سید علی حسینی رئیس منابع آب شهرستان در گزارشی اجمالی سیمای منابع آبی شهرستان، پتانسیل منابع آب سطحی و زیرزمینی، همچنین میزان برداشت از این سفره ها و وضعیت طرحهای اجرایی و مطالعاتی شرکت آب منطقه ای را را تشریح کرد.



رئیس منابع آب شهرستان به مصوبات جلسات گذشته شورا اشاره و در خصوص اهداف شورای حفاظت منابع آب و اهمیت آن توضیحاتی ارائه کرد.



علی آبادکتول در شرق گلستان واقع شده است.