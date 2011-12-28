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۷ دی ۱۳۹۰، ۲۳:۱۲

پیرفلک:

حماسه نهم دی در تاریخ انقلاب ماندگار شد

حماسه نهم دی در تاریخ انقلاب ماندگار شد

قائم شهر - خبرگزاری مهر: فرماندار قائم شهر گفت: حماسه نهم دیماه در تاریخ انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ثبت و جاودانه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرفلک عصر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی گرامیداشت حماسه نهم دی اظهار داشت: امت اسلامی ایران در نهم دی اوج وفاداری، صداقت و پایداری در راه اسلام، قرآن و ولایتمداری را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: مردم شریف و با بصیرت ایران با حضور پر شور و آگاهانه خود حماسه ای را خلق کردند که در تاریخ انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ثبت و جاودانه شد.

فرماندار قائم شهر تصریح کرد: درایت، رهبری و تدبیر رهبر معظم انقلاب توانست فتنه را با آن همه لجاجت و بی خردی عوامل خود فروخته داخل و خارج کشور، بخوبی مدیریت و خاموش کند.

وی افزود: امروز همه دریافته ایم که باید پشتیبان ولایت فقیه و نظام اسلامی باشیم تا از هر گزندی در امان بمانیم.

وی تصریح کرد: همه باید قدر این حضور آگاهانه و این حماسه باشکوه و این ملت بزرگ را بدانیم و شکرگزار آنها باشیم.

فرماندار قائم شهر اظهار داشت: همایش با شکوه نهم دیماه سالجاری، صبح پنجشنبه مورخ هشتم دیماه در مصلی جمعه قائم شهر برگزار می شود.

کد مطلب 1495971

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