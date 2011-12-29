9 دی به عنوان سند افتخار ملت ایران به شمار می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم عباسی اظهار داشت: نهم دی جزء روزهای مهم و سرنوشت ساز در تاریخ ایران اسلامی است که ملت انقلابی و ولایتمدار ایران با حضورخود جوش شان درراهپیمایی سراسری نهم دیماه 88 بار دیگر دل سپردگی خود را به اهل بیت پیامبربزرگ اسلام (ص) و قیام عاشورایی اباعبدالله حسین (ع) و تبعیت و عشق خود را به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی نشان دادند.

وی ادامه داد: نهم دیماه روزیست که مردم ایران به اثبات رساندند که با هوشیاری و بصیرت کامل در صحنه حاضرند و هرجا که لازم باشد، برای حفظ شان و عزت این کشور و دفاع از دستاوردهای خون هزاران شهید گلگون کفن، بدون هیچ فراخوانی به خیابانها می آیند و اجازه تحرک و شیطنت را به دشمنان نمی دهند.

مسئول کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی شورای روابط عمومی شهرستان رباط کریم اعلام کرد: روز نهم دیماه به عنوان سند افتخار، بزرگ منشی و ولایت مداری مردم غیور ایران برای همیشه در تاریخ حیات این کشور پابرجا و زنده خواهد ماند و وظیفه همگان است که هدف اصلی حرکت مردم را به اطلاع آیندگان برسانند و با شعار زدگی و جنبه های تبلیغاتی از هدف اصلی حرکت مردم که همان عشق به اهل بیت، ولایت مداری، اتحاد و بیداری آگاهانه است دور نشوند و موفقیت و نتایج حاصل از این حرکت پرشور را پاس بدارند.

عباسی با اشاره به صدور بیانیه این شورا یادآور شد: شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان رباط کریم ضمن گرامیداشت دومین سالگرد حماسه عاشورایی ملت ایران در 9 دی، از مردم انقلابی و شریف ایران می خواهد با حرکت در مسیر ارزش ها و آرمانهای انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی (ره) و پیروی از منویات حکیمانه مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه ای (دامت برکاته) و در آستانه برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، چون همیشه در تمامی عرصه ها حاضر بوده و اجازه دخالت و فتنه انگیزی به دشمنان و ایادی داخلی آنان را ندهند.