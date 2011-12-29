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۸ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۳۱

9 دی به عنوان سند افتخار ملت ایران به شمار می رود

9 دی به عنوان سند افتخار ملت ایران به شمار می رود

رباط کریم - خبرگزاری مهر: رئیس شورای روابط عمومی شهرستان رباط کریم با صدور بیانیه ای از نهم دیماه به عنوان یک سند افتخار بزرگ ملت ایران یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم عباسی اظهار داشت: نهم دی جزء روزهای مهم و سرنوشت ساز در تاریخ  ایران اسلامی  است که  ملت انقلابی و ولایتمدار ایران با حضورخود جوش شان درراهپیمایی سراسری  نهم دیماه 88 بار دیگر دل سپردگی خود را به اهل بیت پیامبربزرگ اسلام (ص)  و قیام عاشورایی اباعبدالله حسین (ع) و تبعیت و عشق خود را به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی نشان دادند.

وی ادامه داد:  نهم دیماه روزیست که مردم ایران به اثبات رساندند که با هوشیاری و بصیرت کامل در صحنه حاضرند و هرجا که لازم باشد، برای حفظ شان و عزت این کشور و دفاع از دستاوردهای خون هزاران شهید گلگون کفن، بدون هیچ فراخوانی به خیابانها می آیند و اجازه تحرک و شیطنت را به دشمنان نمی دهند.

مسئول کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی شورای روابط عمومی شهرستان رباط کریم اعلام کرد: روز نهم دیماه به عنوان سند افتخار، بزرگ منشی و ولایت مداری مردم غیور ایران برای همیشه در تاریخ  حیات این کشور پابرجا و زنده خواهد ماند و وظیفه همگان است که هدف اصلی حرکت مردم را به اطلاع آیندگان برسانند و با شعار زدگی و جنبه های تبلیغاتی از هدف اصلی حرکت مردم که همان عشق به اهل بیت، ولایت مداری، اتحاد و بیداری آگاهانه است دور نشوند و موفقیت و نتایج حاصل از این حرکت پرشور را پاس بدارند.

عباسی با اشاره به صدور بیانیه این شورا یادآور شد: شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان رباط کریم  ضمن گرامیداشت دومین سالگرد حماسه عاشورایی ملت ایران در 9 دی، از مردم انقلابی و شریف ایران می خواهد با حرکت در مسیر ارزش ها و آرمانهای انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی (ره) و پیروی از منویات حکیمانه مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه ای (دامت برکاته) و در آستانه برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، چون همیشه در تمامی عرصه ها حاضر بوده و اجازه دخالت و فتنه انگیزی به دشمنان و ایادی داخلی آنان را ندهند.

کد مطلب 1495976

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