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۸ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۳۲

جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی غیر مجاز در باغستان

جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی غیر مجاز در باغستان

شهریار - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری باغستان از جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی غیر مجاز در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میرزمانی با اعلام این خبر اظهار داشت: از سوی این معاونت، مقرر شد که طرح جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی غیرمجاز در سطح شهر انجام گیرد تا چهره شهر زیبا شود.

وی افزود: در این راستا طرح مذکور از 20 روز گذشته در این شهر آغاز شده است و هم اکنون نیز ادامه دارد که طی ان تابلوهای غیرمجاز در معابر اصلی شهر جمع آوری شدند.

این مسئول عنوان کرد: صاحبان شرکت ها و دفاتر برای نصب تابلوی تبلیغاتی باید از واحد زیباسازی شهرداری باغستان مجوز دریافت کنند و در صورتی که تابلو طراحی شده مورد نظر مفاد آئین نامه تبلیغات محیطی مصوب شورای اسلامی شهر باغستان مطابقت داشته باشد، شهرداری مجوز نصب می دهد.

کد مطلب 1495978

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