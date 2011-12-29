جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی غیر مجاز در باغستان

به گزارش خبرگزاری مهر، میرزمانی با اعلام این خبر اظهار داشت: از سوی این معاونت، مقرر شد که طرح جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی غیرمجاز در سطح شهر انجام گیرد تا چهره شهر زیبا شود.

وی افزود: در این راستا طرح مذکور از 20 روز گذشته در این شهر آغاز شده است و هم اکنون نیز ادامه دارد که طی ان تابلوهای غیرمجاز در معابر اصلی شهر جمع آوری شدند.

این مسئول عنوان کرد: صاحبان شرکت ها و دفاتر برای نصب تابلوی تبلیغاتی باید از واحد زیباسازی شهرداری باغستان مجوز دریافت کنند و در صورتی که تابلو طراحی شده مورد نظر مفاد آئین نامه تبلیغات محیطی مصوب شورای اسلامی شهر باغستان مطابقت داشته باشد، شهرداری مجوز نصب می دهد.