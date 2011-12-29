مشکلات ترافیکی باغستان بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با برگزاری نشستی، مذاکره شهردار باغستان با شهردار اسلامشهر و ناحیه 6 منطقه 18 در خصوص رفع مشکلات ترافیکی ورودی شهرستان شهریار از باغستان بررسی شد.

در این نشست نکاتی در خصوص مشکلات ترافیکی و راه های برون رفت از ترافیک ورودی شهر ستان شهریار و احداث کمربندی مطرح شد و مقرر شد که مذاکرات جداگانه شهردار باغستان با شهرداران اسلامشهر و ناحیه 6 منطقه 18 انجام شود.

شهردار باغستان در این زمینه اعلام کرد: در آینده با احداث و بازگشایی کمربندی و راه های دسترسی از طریق جاده شهریار با اتوبان آزادگان از بار ترافیکی ورودی شهرستان شهریار کاسته خواهد شد.