نمایشگاه عاشورائیان 2 در دانشگاه آزاد قدس افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه شهر قدس در بازدید از این نمایشگاه اظهار داشت: اگربخواهیم از نظر روحی به این نمایشگاه بنگریم تمامی بانیان این امرتوانسته اند جلوه خاصی را ازوقایع آن روز به تصویر بکشند.

وی افزود: در این زمینه ازمسئولان دانشگاه تقاضامی شود شرایط و امکاناتی فراهم آروند تا تمامی جوانان شهرقدس بتوانند از این نمایشگاه بازدید کنند چون این آثار می تواند بر تفکر و عقیده جوانان تاثیرگذار باشد.

فرماندار شهرستان قدس نیز در پایان بازدید از این نمایشگاه اعلام کرد: یکی از راهای اثر بخشی تبلیغات تنوع آن است که در واقع این کاری که دانشجویان انجام دادند اثربخشی آن بسیار مشهود بود و این را می توان حس کرد این افراد توانسته اند عاشورا را به تفکیک همه آن اتفاقات که در آن نیمروز اتفاق افتاده به تصویر بکشند و این کار بسیار هنرمندانه و موثرخواهد بود.

نمایشگاه عاشورائیان 2 با بخشهای مختلف از قبیل کوچه بنی هاشم، قبرستان بقیع، نهر علقمه، عصر عاشورا، خرابه شام و مهدویت به مدت دو هفته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس برپا است.