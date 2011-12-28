دو نامزد حوزه انتخابیه گرگان از تهران ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر گرزین افزود: تعداد ثبت نام شدگان در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان تا پایان روز چهارشنبه به 21 نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر گرزین، ضمن تشکر از داوطلبانی که فرصت را غنیمت شمرده و ثبت نام کردند تأکید داشت: از همه داوطلبان می خواهیم با مدارک کامل برای ثبت نام مراجعه کنند.

وی با اشاره به مشارکت در ثبت نام اظهار داشت:پیش بینی می شود انتخاباتی با تعداد داوطلبین بالا و مشارکت مطلوب داشته باشیم.

به گزارش مهر، حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا دو نماینده در مجلس دارد.

طبق آمار تا پایان روز چهارشنبه در مجموع 75 نفر در گلستان برای انتخابات مجلس ثبت نام کرده اند.