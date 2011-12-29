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۸ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۴۱

در سال جاری؛

5 هکتار به فضای سبز شهرستان ملارد افزوده شد

5 هکتار به فضای سبز شهرستان ملارد افزوده شد

ملارد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد از افزوده شدن پنج هکتار به فضای سبز این شهرستان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خلج با اعلام این خبر اظهار داشت: در حال حاضر سرانه فضای سبز برای هر شهروند شهرستان ملارد حدود 5/8 متر مربع است.

وی افزود: درراستای توسعه فضای سبز و افزایش سرانه در این بخش، توسعه کمی اماکن تفریحی و تفرج گاهی اعم از پارکها و بوستانها از اولویت های این سازمان است.

این مسئول عنوان کرد: همچنین بهبود وضعیت کیفی فضای سبز شهری برای افزایش جاذبه های بصری و ایجاد مناظر مطلوب شهری محور تمام فعالیتهای اجرایی سازمان پارکهای شهرداری ملارد است.

خلج ادامه داد: ارائه طرح های نو و بهره مندی از نیروهای متخصص و راهکارهای نوین اجرائی گام های نوین درصدد ارتقاء سطح تخصصی ترین نهاد شهرداری در امور حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز شهرداری  ملارد است.

کد مطلب 1495995

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