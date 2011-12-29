5 هکتار به فضای سبز شهرستان ملارد افزوده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خلج با اعلام این خبر اظهار داشت: در حال حاضر سرانه فضای سبز برای هر شهروند شهرستان ملارد حدود 5/8 متر مربع است.

وی افزود: درراستای توسعه فضای سبز و افزایش سرانه در این بخش، توسعه کمی اماکن تفریحی و تفرج گاهی اعم از پارکها و بوستانها از اولویت های این سازمان است.

این مسئول عنوان کرد: همچنین بهبود وضعیت کیفی فضای سبز شهری برای افزایش جاذبه های بصری و ایجاد مناظر مطلوب شهری محور تمام فعالیتهای اجرایی سازمان پارکهای شهرداری ملارد است.

خلج ادامه داد: ارائه طرح های نو و بهره مندی از نیروهای متخصص و راهکارهای نوین اجرائی گام های نوین درصدد ارتقاء سطح تخصصی ترین نهاد شهرداری در امور حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز شهرداری ملارد است.