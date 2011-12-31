اعتبارات بیابان زدایی به صورت ملی توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اورنگی در نشست خبری مساحت بیابان های کشور ار 32 میلیون هکتار عنوان کرد و اظهارداشت: شش میلیون و 700 هکتار از ارضی بیابانی کشور را کانون های بحرانی به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: در سطح پنج میلیون هکتار از بیابان های کشور برنامه های اصلاحی و احیایی انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه ریزگردها از مشکلات اصلی خراسان جنوبی در بحث بیابان زایی است، تصریح کرد: در این زمینه خراسان جنوبی را جزء استانهای مشمول کارگروه مقابله با گرد و غبار قلمداد کردیم که در سال آینده به این استان ردیف اعتباری در این زمینه اختصاص خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه 27 استان کشور مشمول دریافت اعتبارات مقابله با ریزگردها خواهند شد، اظهارکرد: در راستای دریافت ردیف اعتباری در این بخش بسته حمایتی را به کارگروه ملی گرد وغبار فرستاده ایم و اعتباری بالغ بر 840 میلیارد تومان در برنامه پنج ساله برای مقابله با ریزگردها پیشنهاد شده است.

اورنگی اعتبار پیشنهادی برای سال جاری را 350 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در صورت تصویب این اعتبار به زودی سهم استانها را مشخص خواهیم کرد.

اجرای فاز دوم پروژه ترسیب کربن در خراسان جنوبی/ ترسیب کربن موفق ترین طرح احیای اراضی بیابانی

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه به اهداف سفر خود به استان خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: این سفر باهدف بازدید از دستاوردهای موفق پروژه بین المللی ترسب کربن انجام شده است.

اورنگی بیان کرد: پروژه ترسیب کربن خراسان جنوبی از موفق ترین طرح هایی است که در آن تمامی ملاحظات اقتصادی و اجتماعی برای احیاء و بهره برداری از عرصه های منابع طبیعی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح در منطقه سربیشه رضایت عمومی مردم را به دنبال داشته است، تصریح کرد: درراستای اجرای این پروژه تا کنون 13 هزار هکتار از اراضی بیابانی این استان احیاء شده است.

اورنگی از اجرای فاز دوم این پروژه در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: این پروژه با همکاری UNDP و سازمان جنگلهای ایران اجرا می شود.

وی با بیان اینکه اجرای فاز دوم این پروژه در سطح 72 هزار هکتار از اراضی خراسان جنوبی اجرا خواهد شد، افزود: فاز دوم این پروژه 40 روستای این استان را شامل می شود.

وی به اعتبارات فاز دوم این پروژه نیز اشاره کرد و بیان داشت: 1.5 میلون دلار از سوی سازمان جنگلها و 600 هزار دلار نیز از سوی UNDP برای اجرای این پروژه در دوره پنج ساله هزینه خواهد شد.

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد: به دلیل موفقیت های حاصله در این طرح در صورت مشارکت مقامات محلی سایر استانها این پروژه را در سایر استانهای کشور نیز آغاز خواهیم کرد.

اورنگی عنوان کرد: اجرای پروژه ترسیب کربن برای استانهای تهران، کرمان، اصفهان و یزد در دستور کار قرار دارد.

اجرای پروژه بین المللی احیای اراضی تخریب شده در سرایان

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از آغاز اجرای پروژه بین المللی احیای اراضی جنگلی تخریب شده سه قلعه سرایان در 10 روز آینده خبر داد.

وی با اشاره به اینکه پروژه احیای اراضی جنگلی سه قلعه در شهرستان سرایان با تاکید بر احیاء اراضی حساس به فرسایش بادی و خاک شور اجرا می شود، اظهارداشت: این طرح در 163 هزار هکتار از اراضی سه قلعه و با مشارکت فائو و کشور ایران اجرا خواهد شد.

اورنگی اعتبار اجرای این طرح را 11 میلیون دلار اعلام کرد و افزود: از این میزان دو میلیون و 600 هزار دلار سهم سازمان جهانی زیست محیطی و هشت میلیون و 300 هزار دلار سهم دولت ایران است.

پروژه سیاهکوه خراسان جنوبی ردیف اعتباری ملی می گیرد / اختصاص 30 میلیارد ریال اعتبار به سیاهکوه

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه پروژه آبخیزداری و آبخوانداری سیاهکوه بین خراسان جنوبی و رضوی مشترک است، اضافه کرد: 80 درصد این پروژه در این استان و حدود 18 درصد در استان مجاور اجرا می شود.

وی اعلام کرد: با پیگیری های انجام شده توسط سازمان جنگلها این پروژه برای سال آینده ردیف جدید اعتباری ملی می گیرد که برای سال اول اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال در سال آینده به آن اختصاص خواهد یافت.

وی بیان کرد: این پروژه ملی هفت طرح دارد که هفت هزار قنات را شامل می شود و از این تعداد شش هزار قنات در خراسان جنوبی واقع شده است.

اورنگی مساحت حوزه طرح آبخیزداری سیاهکوه را چهار میلیون و 300 هزار هکتار عنوان کرد.

وی کاهش اثر پدیده خشکسالی، افزایش سطح آبهای زیرزمینی، کاهش نوسان منابع آبی در 28 حوضه آبخوان استان و بهره مندی بیش از 750 هزار نفر را از اهداف اجرای این پروژه برشمرد.