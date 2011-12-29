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۸ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۴۷

مشکی به مهر خبر داد

اجرای طرح پوشش معابر در پردیس دانشگاه صنعتی شاهرود

اجرای طرح پوشش معابر در پردیس دانشگاه صنعتی شاهرود

شاهرود - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی شهرداری شاهرود از اجرای طرح پوشش معابر پردیس دانشگاه صنعتی این شهر با پنج هزار تن آسفالت خبر داد.

محمد مشکی در گفتگو با مهر، ضمن اشاره به این موضوع که پردیس دانشگاه صنعتی در قسمت غربی شهر شاهرود واقع شده، گفت: آسفالت معابر بر اساس اولویت در مناطق شهری اجرا می شود.

وی افزود: اولویت‌بندی روکش آسفالت بر اساس تراکم جمعیت و میزان تردد وسایل نقلیه و خیابان های جدید الاحداث انجام می شود.

رییس سازمان اتوبوسرانی شاهرود و حومه نیز در حاشیه این گفتگو اظهار داشت: این سازمان به منظور یکسان سازی ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر، طرح تعویض بیست و دو سایبان ایستگاه اتوبوس را اجرا نموده است.

هادی رئیسی با اشاره به حمایت شورای اسلامی شهر دراین خصوص عنوان داشت: طرح ساماندهی سایبانهای ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر با اعتباری بالغ بر سیصد میلیون ریال انجام شد.

وی هدف از اجرای این طرح را، زیباسازی سیمای شهری و ارائه خدمات شایسته به شهروندان شاهرودی عنوان کرد.

کد مطلب 1496004

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