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۷ دی ۱۳۹۰، ۲۲:۵۴

صادقی:

19 داوطلب نمایندگی انتخابات مجلس در زاهدان نام نویسی کردند

19 داوطلب نمایندگی انتخابات مجلس در زاهدان نام نویسی کردند

زاهدان - خبرگزاری مهر: فرماندار زاهدان گفت: 19 داوطلب نمایندگی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان زاهدان نام نویسی کردند.

لطیف صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نام نویسی از داوطلبان انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه مرکزی از سوم دی ماه آغاز شده ، اظهار داشت: داوطلبان تا نهم دی ماه فرصت دارند به فرمانداری به عنوان تنها حوزه انتخابیه شهرستان زاهدان برای نام نویسی مراجعه کنند.

وی گفت: تاکنون استقبال خوبی از سوی داوطلبان برای نام نویسی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.

وی افزود: 170 شعبه اخذ رای برای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این شهرستان پیش بینی شده است.

فرماندار زاهدان بیان داشت: با توجه به تبلیغات سوء دشمنان، شرکت در انتخابات برای همه واجب است و مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی اینبار نیز مانند همیشه با حضور پرشور خود در پای صندوق های رای دشمنان را مایوس خواهند کرد.

کد مطلب 1496011

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