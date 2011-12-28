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۸ دی ۱۳۹۰، ۰:۲۲

حجت الاسلام مازندرانی:

9 دی نماینانگر عمق تاثیرگذاری حماسه عاشوراست

9 دی نماینانگر عمق تاثیرگذاری حماسه عاشوراست

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان گلستان گفت: نهم دی ماه خیزش روحیه عاشورایی مردم ایران اسلامی و در واقع نمایانگر عمق تاثیرگذاری حادثه عاشورا بر مردم ما بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسنعلی مازندرانی عصر چهارشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد گرگان، با بیان اینکه فتنه گران فکر نمی کردند شکست به این سنگینی در انتظارشان باشد تاکید کرد: این موضوع حقیقتی است که وقتی انقلاب توسط دشمن مورد هجوم  قرار گرفت تمامی مردم از هر قشرو قوم و منطقه ای برای دفاع از حیثیت نظام و انقلاب وارد صحنه شده و باعث متلاشی شدن ترفندهای دشمنان شدند.

وی با اشاره به تلاش برخی جریان ها برای تشویش اذهان عمومی و  ایجاد شبهه و سنگ اندازی در مسیر انقلاب گفت: دشمن با ورود به جنگ نرم و توسل به شیوه هایی نظیر ترویج فساد و فحشا در کشور، ترویج باورهای غیر عقلانی، رواج شبهات فکری و دینی، تقویت سکولاریسم، مدسازی و تبلیغ و ترویج زندگی به سبک غربیها، تضعیف نظام فقاهتی و ایجاد شایبه ناکارآمدی نظام سعی در ایجاد خلل در روند نظام مقدس جمهوری اسلامی داشتند که مردم ایران با حضور به موقع و قاطعانه خود در جریان حماسه نهم دی ماه سال 88 از امتحان الهی سربلند بیرون آمدند.

حجت الاسلام مازندرانی گفت: جریان فتنه در سال 88 تلاش گسترده ای برای تغییر جریان انقلاب کرده بود ولی در مقابل رای قاطع ملت و حمایت و تجدید میثاق ملت با رهبر شکست و سیلی سختی خورده و عقب نشست.
 
مازندرانی با اشاره به نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این انتخابات بسیار حساس است و مردم بار دیگر با حضور حماسی خود در صحنه انتخابات مشت محکمی بردهان دشمنان اسلام و یاوه گویان خواهند زد. 
کد مطلب 1496012

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