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۷ دی ۱۳۹۰، ۲۲:۵۸

ژاپن خواستار همکاریهای گسترده با هند در زمینه های مختلف شد

ژاپن خواستار همکاریهای گسترده با هند در زمینه های مختلف شد

نخست وزیر ژاپن خواستار همکاری نزدیک هند در زمینه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "یوشیهیکو نودا" نخست وزیر ژاپن امروز چهارشنبه در دهلی نو با همتای هندی خود دیدار و گفتگو کرد.

وی پس از دیدار با "مان موهان سینک" در کنفرانسی خبری با تاکید بر لزوم گسترش روابط ژاپن و هند خواستار همکاری دو کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی شد.
 
بر این اساس در دیدار امروز نودا و سینک "اس. ام. کریشنا" وزیر امور خارجه هند نیز حضور داشت. به گفته کریشنا، محور اصلی مذاکرات این دو نقش آفرینی ژاپن در زمینه گسترش زیرساختهای هند بوده است.
 
به گفته "آناند شارما" وزیر بازرگانی هند قرار است ژاپن طی 5 سال آینده یک میلیارد دلار در بخشهای مختلف هند سرمایه گذاری می کند. هند و ژاپن در ماه فوریه گذشته نیز قرارداد تجارت آزاد را امضا کرده اند.
 
گفتنی است دو کشور تا کنون سه دوره مذاکره درباره همکاریهای هسته ای انجام داده اند، اما در پی زمین لرزه مارس گذشته و بحران هسته ای فوکوشیما این گفتگوها به حالت تعلیق درآمده است.
کد مطلب 1496016

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