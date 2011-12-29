همایش تجلیل از ثبت یاران در سمنان برگزار شد

عباس طالب بیدختی عصر روز چهارشنبه در گفتگو با مهر، ضمن بیان اینکه همکاری ثبت یاران در طی دو سال گذشته ارتقا شاخص ثبت وقایع را به همراه داشته است افزود: در این همایش از دهیاران، اعضای شورای اسلامی روستاها، بهورزان، ماماهاو متصدیان قبرستانها و نیز اعضای شورای هماهنگیاستانها و شهرستانها با اهدا لوح تقدیر قدردانی شد.

وی تصریح کرد: استان سمنان در ثبت ولادت به نرم 99.5 و وفات به نرم 99 و رتبه های برتر کشور رسیده است.

طالب بیدختی با اشاره به همکاری حدود 200 نفر به عنوان ثبت یار با ثبت احوال استان سمنان اظهار داشت: بر اساس تصمیم سازمان ثبت احوال کشور گنجینه ای از اسناد هویتی مشاهیر و افتخار آفرینان نظیر شهدا، علما، اندیشمندان، قهرمانان ورزشی در استانها و شهرستانها برای معرفی به مردم ایجاد میشود.

طالب بیدختی با بیان اینکه در این گنجینه قسمتی از زندگینامه مشاهیر به عنوان سند هویتی ثبت میشود افزود : در استان سمنان که از ابتدای امسال تهیه اسناد این گنیجنه آغاز شده تا کنون بیش از 150 سند طراحی شده است.

وی افزود: برای مشاهیری که در قید حیات هستند نیز با اخذ مجوز از خود این افراد، سند تهیه میشود.