50 تن ماهی قزل آلا در شالیزار های تالش تولید می شود

حجت سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای پروژه پرورش قزل آلا در شالیزارهای تالش افزود: این پروژه به مساحت 15 هزار و 400 متر مربع و با توزیع 131 هزار قطعه بچه ماهی قزل آلا که به صورت نیمه ترویجی دراین شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی اظهارداشت: این پروژه در مزارع شالیزاری بعد از برداشت محصول کشت دوم یکی از راههای مناسب برای تولید پروتئین مورد نیاز جامعه است.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: با توجه به افزایش درخواست مواد غذایی به خصوص پروتئین حیوانی و محدودیت منابع تولید در اکثر نقاط جهان که کشور ایران و استان نیز از این قاعده مستثنی نیست، اهمیت این موضوع را دو چندان می کند.

وی افزود: پرورش ماهی قزل آآلا در شالیزار یکی از راههای استفاده بهینه و چند منظوره از منابع کشاورزی ( آب و خاک ) است که با کاهش دما ی هوا از نیمه دوم مهرماه شروع شده و در یک دوره پنج تا شش ماهه با رسیدن به رشد استاندارد قابل عرضه به بازار مصرف می شود.

سعیدی یادآورشد: با اجرای این پروژه علاوه بر استفاده اقتصادی مطلوب و بهینه از اراضی شالیزاری در فصول غیر زراعی، از بین بردن بیکاری پنهان و افزایش درآمد کشاورزان در نیمه دوم سال در بین خانوارهای روستایی و از سوی نیز موجب غنی سازی اراضی شالیزاری می شود.