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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۸:۴۹

سعیدی در گفتگو با مهر:

50 تن ماهی قزل آلا در شالیزار های تالش تولید می شود

50 تن ماهی قزل آلا در شالیزار های تالش تولید می شود

تالش - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات گیلان از تولید 50 تن ماهی قزل آلا در شالیزار های شهرستان تالش طی سال جاری خبر داد.

 حجت سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای پروژه پرورش قزل آلا در شالیزارهای تالش افزود: این پروژه به مساحت 15 هزار و 400 متر مربع و با توزیع 131 هزار قطعه بچه ماهی قزل آلا که به صورت نیمه ترویجی دراین شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی اظهارداشت: این پروژه در مزارع  شالیزاری بعد از برداشت محصول کشت دوم یکی از راههای مناسب برای تولید پروتئین مورد نیاز جامعه است.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: با توجه به افزایش درخواست مواد غذایی به خصوص پروتئین حیوانی و محدودیت منابع تولید در اکثر نقاط جهان که کشور ایران و استان نیز از این قاعده مستثنی نیست، اهمیت این موضوع را دو چندان می کند.

وی افزود: پرورش ماهی قزل آآلا در شالیزار یکی از راههای استفاده بهینه و چند منظوره از منابع کشاورزی ( آب و خاک ) است که با کاهش دما ی هوا از نیمه دوم مهرماه شروع شده و در یک دوره پنج تا شش ماهه با رسیدن به رشد استاندارد قابل عرضه به بازار مصرف می شود.

سعیدی یادآورشد: با اجرای این پروژه علاوه بر استفاده اقتصادی مطلوب و بهینه از اراضی شالیزاری در فصول غیر زراعی، از بین بردن بیکاری پنهان و افزایش درآمد کشاورزان در نیمه دوم سال در بین خانوارهای روستایی و از سوی نیز موجب غنی سازی اراضی شالیزاری می شود.

کد مطلب 1496023

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