10 هزار واحد مسکونی تا پایان سال در مازندران افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعیسی هاشمی حیدری عصر چهارشنبه در هفتاد و سومین جلسه شورای مسکن استان افزود: دربحث خدمات رسانی زیر بنایی به مسکن مهر مشکلی وجود ندارد و تمام امکانات آبرسانی، برق رسانی و گازرسانی به مسکن مهر در دست اقدام است.

هاشمی افزود: آمار پروژه های افتتاحی در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت، سه هزار و 540 واحد بوده که تا پایان سال حدود سه هزار و100 پروژه افتتاح خواهد شد.

وی افزود: نرخ سود تسهیلات بانکی به مسکن مهر در تهران 9 درصد، مراکز استانها هفت درصد و شهرستان ها و روستاها حدود چهار درصد است.

هاشمی با اشاره به اینکه قالب پروژه های مسکن مهر در استان تا پایان سالجاری به بهره برداری می رسد افزود: آبفای شهری باید مشکل فاضلاب مسکن مهر شهرهای استان را رفع کند.

مازندران سه میلیون و 60 هزار نفر جمعیت دارد.