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۷ دی ۱۳۹۰، ۲۲:۵۱

محمدی:

86 هزار هکتار گندم کشت شده در گلستان سبز شد

86 هزار هکتار گندم کشت شده در گلستان سبز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت جهادکشاورزی گلستان گفت: از کل گندم کشت شده استان، 86 هزار و 872 هکتار آن سبز شده است.

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انعقاد قرارداد کشت گندم استان توسط کشاورزان به بیش از 427 هزار  745 هکتار رسید.

وی اظهار داشت:  از این مقدار 195 هزار و 760 هکتار آن گندم آبی و 231 هزار و 985 هکتار آن گندم دیم است.

محمدی افزود: سطح کشت انجام شده توسط کشاورزان به 266 هزار و 728 هکتار رسیده است که 64 هزار و 872 هکتار آن گندم آبی و 201 هزار و 856 هکتار آن را گندم دیم را به خود اختصاص داده است.
 
وی عنوان کرد: بارندگیهای مناسب و فصل پاییز شرایط مطلوبی را برای کشت محصولات بخصوص غلات را در استان فراهم کرده بنابراین کشاورزان باید توجه داشته باشند که تاریخ کشت در تولید از اهمیت خاصی برخوردار است لذا هر چه سریعتر نسبت به کشت محصولات خود با استفاده از بذور ضدعفونی و اصلاح شده اقدام کنند.
 
گلستان 550 هزار هکتار اراضی زارعی دارد.
کد مطلب 1496028

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