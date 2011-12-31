  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۰۲

فرماندارچابهار:

بیان واقعیت ها توسط کاندیداها مورد انتظار مردم و مسئولان است

بیان واقعیت ها توسط کاندیداها مورد انتظار مردم و مسئولان است

چابهار - خبرگزاری مهر: فرماندار چابهار گفت: بیان واقعیت ها توسط کاندیداها، مورد انتظار مردم و مسئولان است و در صورت وجود کمبود و کاستی باید دلایل آن را برای اقشار مختلف مردم تبیین کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حیدری در همایش رابطان ثبت احوال شهرستان چابهار اظهار داشت: کاندیداها با رعایت انصاف در تبلیغات انتخاباتی خود، فعالیت های نظام در منطقه را برای مردم بازگو کنند.

وی گفت: کاندیداها از تبلیغات زود هنگام و دادن وعده و وعیدهای غیرمعقول که در حدود اختیارات و توانایی آنان نیست خودداری کنند.

وی افزود: براساس قانون انتخابات، مسئولان ادارات، بخشداران و دهیاران به هیچ وجه نمی توانند از امکانات دولتی برای انتخابات استفاده کنند.

فرماندار چابهار بیان داشت: نمایندگان مجلس در مقابل تمامی ملت ایران پاسخگو هستند، به همین دلیل مردم باید با مطالعه دقیق و بررسی لازم  بهترین کاندیدا را برای نمایندگی مجلس انتخاب کنند.

وی از اصحاب رسانه و معتمدین درخواست کرد با بیان ویژگی های نمایندگان اصلح، خود را درگیر افراد خاص نکنند.

وی همچنین افزود: امروز در دنیا، تمام برنامه ریزی ها در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی براساس آمار موثق صورت می گیرد.

حیدری گفت: وقایع چهارگانه ولادت، فوت، ازدواج و طلاق دریچه آمار در ثبت احوال هستند و ثبت هر یک ازاین موارد برای برنامه ریزی کشور اهمیت زیادی دارد.

مدیر کل ثبت احوال سیستان و بلوچستان نیز در این همایش اظهار داشت: در این استان 93 درصد ولادت ها در مهلت قانونی 15 روزه ثبت می شود.

علی زاهدی نیا همچنین افزود: سیستان و بلوچستان بیشترین ثبت واقعه ازدواج و کمترین نرخ طلاق در کشور را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون مامورین این اداره کل با مراجعه حضوری به درب منازل و دریافت سند، 57 هزار مورد ازدواج را به ثبت رسانده اند.

وی بیان داشت: تعویض و عکسدارکردن 45 هزار شناسنامه دانش آموزان، آرشیو الکترونیکی سه میلیون و 700 هزار سند سجلی و اسکن یک میلیون و 200 هزار نسخه سند سجلی نیز بخشی از خدمات انجام شده توسط اداره کل ثبت احوال استان است. 

کد مطلب 1496035

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها