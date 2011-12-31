بیان واقعیت ها توسط کاندیداها مورد انتظار مردم و مسئولان است

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حیدری در همایش رابطان ثبت احوال شهرستان چابهار اظهار داشت: کاندیداها با رعایت انصاف در تبلیغات انتخاباتی خود، فعالیت های نظام در منطقه را برای مردم بازگو کنند.

وی گفت: کاندیداها از تبلیغات زود هنگام و دادن وعده و وعیدهای غیرمعقول که در حدود اختیارات و توانایی آنان نیست خودداری کنند.

وی افزود: براساس قانون انتخابات، مسئولان ادارات، بخشداران و دهیاران به هیچ وجه نمی توانند از امکانات دولتی برای انتخابات استفاده کنند.

فرماندار چابهار بیان داشت: نمایندگان مجلس در مقابل تمامی ملت ایران پاسخگو هستند، به همین دلیل مردم باید با مطالعه دقیق و بررسی لازم بهترین کاندیدا را برای نمایندگی مجلس انتخاب کنند.

وی از اصحاب رسانه و معتمدین درخواست کرد با بیان ویژگی های نمایندگان اصلح، خود را درگیر افراد خاص نکنند.

وی همچنین افزود: امروز در دنیا، تمام برنامه ریزی ها در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی براساس آمار موثق صورت می گیرد.

حیدری گفت: وقایع چهارگانه ولادت، فوت، ازدواج و طلاق دریچه آمار در ثبت احوال هستند و ثبت هر یک ازاین موارد برای برنامه ریزی کشور اهمیت زیادی دارد.

مدیر کل ثبت احوال سیستان و بلوچستان نیز در این همایش اظهار داشت: در این استان 93 درصد ولادت ها در مهلت قانونی 15 روزه ثبت می شود.

علی زاهدی نیا همچنین افزود: سیستان و بلوچستان بیشترین ثبت واقعه ازدواج و کمترین نرخ طلاق در کشور را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون مامورین این اداره کل با مراجعه حضوری به درب منازل و دریافت سند، 57 هزار مورد ازدواج را به ثبت رسانده اند.

وی بیان داشت: تعویض و عکسدارکردن 45 هزار شناسنامه دانش آموزان، آرشیو الکترونیکی سه میلیون و 700 هزار سند سجلی و اسکن یک میلیون و 200 هزار نسخه سند سجلی نیز بخشی از خدمات انجام شده توسط اداره کل ثبت احوال استان است.