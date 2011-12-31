امیر نظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر 20 هزار نفر بی‌سواد در رده سنی 10 تا 49 سال در سطح استان وجود دارد که 6 هزار و 366 نفر از آنان در کلاس‎‌های درس هستند.

وی عدم راغب بودن بی‌سوادان برای حضور در کلاس‎های سوادآموزی را مشکل اصلی در صفر کردن درصد بی‌سوادی عنوان کرد و افزود: باید از علاقه افراد بی‌سواد به کتاب‌های مقدس قرآن و نهج‌البلاغه به‌عنوان انگیزه‌ای برای ترغیب آنان در کلاس‌های سوادآموزی استفاده کنیم.

مدیر کل آموزش و پرورش زنجان گفت: در ادغام نهضت سوادآموزی و مجموعه آموزش و پرورش دو هدف عمده پیگیری می شود که با توجه به اینکه حضور آموزش و پرورش در مناطق مختلف یک حضور گسترده و بی‌نظیر است، اولین هدف از ادغام نهضت سوادآموزی و آموزش و پرورش بسیج شدن همه قوای مجموعه آموزش و پرورش برای ریشه‌کنی بی‌سوادی است.

نظری تاکید کرد: هدف دیگر از ادغام این دو مجموعه، ایجاد امنیت خاطر برای آموزشیاران نهضت است زیرا قبلاً این نگرانی وجود داشت که با رساندن درصدی بی‌سوادی به صفر، تکلیف آموزشیاران نهضت سوادآموزی چه خواهد شد.

وی گفت: نهضت سوادآموزی با رویکردی کاملاً مقدس و اسلامی به فرمان امام خمینی(ره) تشکیل شد و این امر افتخار بزرگی برای نظام جمهوری اسلامی است.