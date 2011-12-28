تردد خودروهای پلاک ارس در آینده نزدیک/ تخفیف عوارض بازرگانی افزایش یافت

صادق نجفی در حاشیه آیین افتتاح سامانه مکانیزه پنجره واحد خدمات سرمایه گذاری آذربایجان شرقی به خبرنگار مهر گفت: این طرح با همکاری پلیس راهور و مسئولان محلی آذربایجان شرقی در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد و صاحبان خودروهای با پلاک ارس خواهند توانست تا شعاع 136 کیلومتری منطقه آزاد ارس تردد کنند.

وی افزود: این طرح در راستای عملیاتی کردن منطقه آزاد ارس و کارآمد سازی محدوده قانونی این منطقه اجرا می شود.

عضو هیئت مدیره منطقه آزاد ارس تاکید کرد: با توجه به جایگاه تاثیرگذار منطقه آزاد ارس در تحقق برنامه های راهبردی هیئت دولت در مسیر شتاب دهی به توسعه فراگیر آذربایجان شرقی ضرورت دارد توجه مسئولان برای ارتقای این منطقه آزاد و تکمیل ساختار اداری و خدماتی آن بیش از گذشته باشد.

نجفی همچنین از افزایش تخفیف های مربوط به پرداخت سود و عوارض بازرگانی در منطقه آزاد ارس خبر داد و گفت: میزان تخفیف اعمال شده از یک و 25 صدم درصد به دو و 25صدم درصد رسید.

به گفته وی، این تصمیم با نظر مثبت اعضای هیئت مدیره منطقه آزاد ارس و برای رونق گرفتن تجارت و بازرگانی در این منطقه آزد اتخاذ و اجرایی می شود.

نجفی تاکید کرد: منطقه آزاد ارس تلاش می کند با اولویت دادن به تحقق مزایایی مانند معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زائد ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین آسان‌گیری و تسریع در فرایندهای صادرات و واردات به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی کمک کنند.

عضو هیئت مدیره منطقه آزاد ارس همچنین افزود: در 9 ماه نخست امسال میزان صادرات از این منطقه آزاد به 72 میلیون دلار رسید و این در حالی است که مجموع صادرات ارس در سال 89 حدود 75 میلیون دلار بود.

به گفته وی، بیشترین اقلام صادراتی از منطقه آزاد ارس را مواد شیمیایی، ماشین آلات سنگین و سبک، پوشاک و کنسانتره شامل می شود.

نجفی همچنین از عزم جدی هیئت مدیره منطقه آزاد ارس برای توانمندسازی شبکه راه آهن برقی جلفا-مرند-تبریز و استفاده حداکثری از ظرفیت این شبکه برای توسعه مراودات اقتصادی و تجاری داخلی و خارجی خبر داد و گفت: در این راستا تلاش می شود با همکاری راه آهن آذربایجان طرح ارتقای فنی و افزایش بازده خدماتی این شبکه با تامین منابع مالی مورد نیاز نوسازی و توسعه خط آهن مسیر مزبور عملیاتی شود.