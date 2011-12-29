سازمان فرهنگی شهرداری قزوین در طرح ترافیک موفق عمل کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامعلی حسنی در این باره اظهارداشت: سازمان فرهنگی ورزشی در حوزه آموزش و توسعه فرهنگ ترافیک تعامل سازنده ای با اداره راهنمایی و رانندگی دارد به نحوی که بسیاری از کم کاریهای برخی نهادهای مرتبط توسط این نهاد بخوبی جبران شده است.

وی اظهارداشت: در تعامل شهرداری و اداره راهنمایی و رانندگی قبل از ارائه خدمات سخت افزاری باید فرهنگ استفاده صحیح از این خدمات را نهادینه کرد که این امر تا حد زیادی توسط شهرداری قزوین از طریق سازمان فرهنگی ورزشی مورد توجه قرار گرفته است.



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قزوین یادآورشد: موفقیت در آموزش و اطلاع رسانی به شهروندان و تشویق آنان به اجرای مقررات موجب حفظ فضای شهری از آسیب های ناشی از مشکلات ترافیک می شود.

وی در خصوص نحوه همکاری شهرداری با پلیس راهنمایی و رانندگی بیان کرد: شهرداری قزوین هر سال تفاهم نامه هایی را با نیروی انتظامی استان در قالب کمیته های اجتماعی، امنیتی و ترافیکی منعقد می کند که در آن شهرداری و نیروی انتظامی موظف به هماهنگی و همکاری نزدیک با یکدیگر خواهند شد.

سرهنگ حسنی گفت: در کمیته اجتماعی که مسائل فرهنگی ترافیک مطرح و بررسی می شود، سازمان فرهنگی ورزشی ملزم به تامین اقلام فرهنگی مرتبط با نیروی انتظامی از جمله موارد مربوط به ترافیک و توزیع آن ها در میان شهروندان و نهادهای مختلف مانند مدارس و مهدهای کودک و نظایر آن است.

وی با اشاره به محدودیت اعتبارات اداره راهنمایی و رانندگی در بخش آموزش و تبلیغات تصریح کرد: در همین راستا سازمان فرهنگی ورزشی در زمینه فرهنگ سازی ترافیک با استفاده از تبلیغات و تامین منابع مالی، تهیه و توزیع بسته های آموزشی فرهنگی برای گروه های سنی مختلف، لوح های فشرده، چاپ بنر، تراکت، کتابچه و بروشور و همچنین تبلیغات در رسانه ملی با حمایت های مالی این سازمان با محتوای توصیه های ایمنی رانندگی برای ساماندهی ترافیک شهر در حوزه نرم افزاری به خوبی عمل کرده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان افزود: با تعامل دو سویه با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین در اجرای برنامه های مختلف نظیر برگزاری برنامه های تابستانه، نمایشگاه ها و همایش های مختلف ورزشی، پیاده روی خانوادگی در کنار این نهاد فرهنگی توانسته ایم به عنوان مجری انتظامی ترافیکی کارهای موثری انجام دهیم.

وی اظهارداشت: علاوه بر انتظام بخشی ترافیکی حضور کارشناسان این اداره در برنامه های مختلف فرهنگی و فراغتی سازمان فرهنگی ورزشی و ارائه موارد آموزشی و ترافیکی به شهروندان به صورت چهره به چهره نمونه دیگری از این همکاری ها است که با توجه به نوع برنامه ها و نشاط لازم تاثیر بسزایی در فرهنگ سازی ترافیک دارد.

وی جشنواره شهروند برگزیده با معرفی شهروند نمونه ترافیکی و همایش همیاران محرم را از برنامه های مشارکتی این دو نهاد ذکر کرد و افزود: در این رابطه برنامه های دیگری با محور ترافیک شهری، شهرنشینی، هماهنگی و هم سویی برای رسیدن به شهری روان و سالم به عنوان یکی از اهداف چشم انداز 1404 شهرداری قزوین اجرا شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان فعالیت های برخی دستگاهها در زمینه توسعه فرهنگ ترافیک را ناکافی دانست و تصریح کرد: با توجه به این که سرمایه گذاری در این حوزه موجب بهره مندی عموم مردم از تسهیلات زندگی شهری توام با آرامش و آسایش می شود ازپدستگاههای ذیربط انتظار همکاری بیشتری داریم.