به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌ای والیبال گیتی‌پسند اصفهان و میزان خراسان رضوی در چارچوب رقابتهای هفته چهاردهم لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور، از ساعت ۱۷ امروز در سالن هفده شهریور اصفهان آغاز شده و در پایان با با پیروزی ۳ بر یک گیتی پسند به پایان رسید.

گیتی‌پسند که در دو هفته گذشته با هدایت سرمربی جدید خود پیروزی را ازآن خود کرده، در دیدار امروز نیز توانست پیروزی را ازآن خود کند تا سومین پیروزی با سرمربی جدیدش را تجربه کند.

کهکشانی‌‌های لیگ که از دو هفته پیش و با برکناری کارخانه، باهدایت غلامرضا مومنی مقدم به میدان می‌روند، در ست اول و دوم دیدار برتر از حریف بودند و با نمایشی منطقی ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۸ به پیروزی رسیدند.

اگرچه بازیکنان این تیم اصفهانی در ست‌های اول خوب ظاهر شدند اما در ادامه گیتی پسندی ها عملکرد خوب ابتدای بازی را نتوانستند به نمایش بگذارند و ست سوم با پیروزی ۲۶ بر ۲۴ میزان به پایان رسید.

در ست چهارم نیز شرایط تیم گیتی‌پسند بر تیم حریف غلبه کرد و عملکرد خوب بازیکنان این تیم امتیازات عقب مانده را جبران کرده و گیتی پسند ۲۵ بر ۲۱ پیروز این ست شد تا دیدار در نهایت با با برتری ۳ بر یک گیتی‌پسند به پایان برسد.