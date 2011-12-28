پنجره واحد سرمایه گذاری، رانت اطلاعاتی را از بین می برد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی بعد از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح پنجره واحد خدمات سرمایه گذاری آذربایجان شرقی گفت: هدف از ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری، کارآمدسازی اطلاعات و رعایت قوانین است و امید می رود با ایجاد این پنجره واحد از اعمال رانت های اطلاعاتی جلوگیری شود.

وی با اشاره به تعهد سازمان های مختلف اداری آذربایجان شرقی نسبت به اجرای دستورالعمل های مربوط به این پنجره واحد، به همه سرمایه گذاران اطمینان داد برنامه ریزی های تعریف شده به صورت تضمینی به مورد اجرا گذاشته شود.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به فرارسیدن سالروز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: اجرای این قانون تاثیرات شگرفی بر تغییر رفتار الگوی زندگی و اقتصادی در کشور داشته است و استفاده بهینه از حامل های انرژی بدیهی ترین اثر اجرای این قانون بوده است.

وی افزود: پیش بینی تورم، ناامنی، آشوب های اجتماعی و برخی نگرانی ها که توسط به اصطلاح علم الاقتصادها در مقطع قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مطرح می شد همگی نقش بر آب شد و امر، برخلاف ایده و پیش بینی آنها محقق شد.

بیگی، پیام و نتیجه هدفمندکردن یارانه ها را وحدت و همدلی دولت و ملت در برخورداری عادلانه از منابع ملی کشور عنوان و اضافه کرد: هم اکنون برنامه هدفمند کردن یارانه ها به الگوی مناسبی برای کشورهای دیگر دنیا در حوزه تحولات جدید اقتصادی تبدیل و معرفی شده است.

استاندار آذربایجان شرقی پیشگامی این استان در جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را یک موفقیت دانست و افزود: ارتقای سطح زندگی، رفاه و معیشت مردم نتیجه حضور موثر سرمایه گذاران داخلی و خارجی در صحنه اقتصاد و تجارت آذربایجان شرقی بوده و از این رهگذر، رفع مشکل بیکاری نیز شتاب گرفته است.

وی به برگزاری موفقیت آمیز سه دوره همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری آذربایجان شرقی اشاره کرد و یادآور شد: بنابه انعقاد میثاق نامه حمایت از جریان سرمایه گذاری توسط نمایندگان ارشد سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و نیز نماینده ولی فقیه در استان هیچ مانعی در برابر حضور گسترده صاحبان سرمایه و سرمایه گذاری انان در این استان احساس نمی شود.