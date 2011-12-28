۸ دی ۱۳۹۰، ۰:۱۵

سیستم مکانیزه پنجره واحد سرمایه‌گذاری در آذربایجان شرقی افتتاح شد

تبریز – خبرگزاری مهر: سیستم مکانیزه پنجره واحد سرمایه‌گذاری در آذربایجان‌شرقی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسینی دبیر ستاد سرمایه گذاری آذربایجان شرقی بعد از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح این سیستم گفت: پنجره واحد یک نرم‌افزار الکترونیکی است که تمام امورات سرمایه‌گذاران و فرآیندهای مربوط به آنان را انجام می‌دهد.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی افزود: این نرم افزار در ایام گرامیداشت پیروزی انقلاب در دهه فجر به صورت ملی به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: این سیستم موجب می‌شود تا تمام کارهای مربوط به سرمایه‌گذاران در کمترین زمان ممکن با شفافیت بیشتری انجام و پرونده الکترونیکی درخواست‌ها برای استفاده کاربر و مسئولان قابل دسترس باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی ادامه داد: در این سیستم کارهایی نظیر ثبت شرکت، ثبت سفارش، صدور پروانه گمرکی و تمام جوازهای سرمایه‌گذاری در این سیستم قابل پیگیری است و سرمایه‌گذاران در دو زبان فارسی و انگلیسی می‌توانند از آن استفاده کنند.

وی گفت: ایجاد این سیستم از سال 88 قبل از تصویب ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه با دستور استاندار آذربایجان‌شرقی در حال انجام بود و امروز شاهد به ثمر رسیدن آن هستیم. 

