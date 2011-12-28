به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسینی دبیر ستاد سرمایه گذاری آذربایجان شرقی بعد از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح این سیستم گفت: پنجره واحد یک نرمافزار الکترونیکی است که تمام امورات سرمایهگذاران و فرآیندهای مربوط به آنان را انجام میدهد.
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی افزود: این نرم افزار در ایام گرامیداشت پیروزی انقلاب در دهه فجر به صورت ملی به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: این سیستم موجب میشود تا تمام کارهای مربوط به سرمایهگذاران در کمترین زمان ممکن با شفافیت بیشتری انجام و پرونده الکترونیکی درخواستها برای استفاده کاربر و مسئولان قابل دسترس باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی ادامه داد: در این سیستم کارهایی نظیر ثبت شرکت، ثبت سفارش، صدور پروانه گمرکی و تمام جوازهای سرمایهگذاری در این سیستم قابل پیگیری است و سرمایهگذاران در دو زبان فارسی و انگلیسی میتوانند از آن استفاده کنند.
وی گفت: ایجاد این سیستم از سال 88 قبل از تصویب ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه با دستور استاندار آذربایجانشرقی در حال انجام بود و امروز شاهد به ثمر رسیدن آن هستیم.
