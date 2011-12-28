اکران فیلم های برگزیده جشنواره عمار در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلمها از روز پنجشنبه هشت دی تا سه شنبه 13 دی از ساعت 17 تا 20 در سینما قدس تبریز برای علاقمندان اکران میشود.
بر اساس کنداکتوری که در اختیار خبرگزاری ها قرار داده شده است، علاوه بر نمایش فیلم، نشستهای نقد و بررسی نیز با حضور عوامل و منتقدان فیلمها تشکیل خواهد شد.
مهار نشده، دوپینگیها، آذرخش، حاج علی اکرام، مش اسماعیل، روایت نخل، آسیاییها به غزه میروند، قصه حورا، من میتوانم و روایت یک زندگی از جمله فیلم هایی است که در دومین جشنواره فیلم مردمی عمار به نمایش گذاشته خواهند شد.
همچنین در این جشنواره فیلم های بیقرارگاه مهرآباد، رهایی اورامان، بیداری، رنگ جنگ و وحید آقا اکران می شوند.
فیلم های برگزیده علاوه بر تبریز در برخی شهرها و روستاهای آذربایجان شرقی نیز به نمایش عموم درخواهد آمد.
مطابق این گزارش، روز جمعه 9 دی، اکران ویژه فیلمها از ساعت 14 آغاز خواهد شد.
