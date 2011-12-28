نقش محوری "مهر" در عرصه اطلاع رسانی/ هرمزگان در رسانه ها معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مریدی روز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه نشست استانی خبرگزاری مهر با اشاره به رسالت رسانه ها در فضای حساس منطقه و جهان، اظهار داشت: رسانه ها در جهان امروز اهمیت بسزایی دارند و می توانند نقش تاثیر گذاری داشته باشند.

وی همچنین به اهمیت اطلاع رسانی در استان هرمزگان و منطقه خلیج فارس اشاره کرد و بیان داشت: استان هرمزگان به لحاظ موقعیت جغرافیایی منطقه ای حساس و استراتژیک است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان با اشاره به اهمیت جزایر سه گانه ایران، بیان داشت: دشمنان به دنبال تصاحب این جزایر هستند.

حجت الاسلام مریدی ادامه داد: با این تفاسیر خلیج فارس و بندرعباس منطقه ای حساس و استراتژیک است که باید مورد توجه رسانه ها به ویژه خبرگزاریها قرار گیرد.

وی با تاکید بر تعامل رسانه ها به منظور انتشار اخبار و اطلاع رسانی پیرامون این منطقه افزود: با توجه به نقش محوری خبرگزاری مهر در عرصه تولید خبر و اطلاع رسانی می طلبد همه دست به دست هم بدهند و این نقش را به خوبی ایفا کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان با تاکید بر اهمیت اطلاع رسانی گفت: فعالیت خبرگزاری ها در محدوده استان هرمزگان به دلیل همجواری با کشورهای خلیج فارس اهمیت ویژه ای دارد.

حجت الاسلام مریدی با تاکید بر اینکه در مورد اخبار استان هرمزگان باید فرااستانی عمل کرد، یادآور شد: در این عرصه رسالت خبرگزاریها به خصوص خبرگزاری مهر سنگین است.

وی با تاکید بر اینکه باید اخبار این منطقه در سطح بین المللی بازتاب داشته باشد، تصریح کرد: در این راستا باید برای تهیه اخبار پرمغز تلاش ویژه ای صورت گیرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان با اشاره به تلاش دشمنان برای سوء استفاده از انحصار رسانه ای، بیان داشت: کشورهای استکباری به دنبال این هستند که اخبار را آن طور که می خواهند ارائه دهند در صورتیکه خبرگزاری های ایران اسلامی می توانند این حصار را بشکنند.

حجت الاسلام مریدی همچنین به ویژگیها و قابلیت های استان هرمزگان اشاره کرد و یادآور شد: این استان دارای میدان گازی، میدان نفتی، پالایشگاهها و کارخانجات فولاد و آلومنیوم مهمی است.

وی با بیان اینکه بندرعباس بزرگترین مبادی ورودی و خروجی کالای کشور را در اختیار دارد، عنوان کرد: مجموع این قابلیت ها استان هرمزگان را ممتاز کرده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان از این استان به عنوان گلوگاه اقتصاد و تجارت ایران اسلامی یاد کرد و بیان داشت: باید این ظرفیت ها و قابلیت های منحصر به فرد معرفی شود.

حجت الاسلام مریدی همچنین سیاست این اداره کل را حمایت از خبرنگاران و رسانه ها دانست و تصریح کرد: در این راستا در حد توان خبرگزاری مهر را مورد حمایت قرار خواهیم داد.