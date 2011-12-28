ثبت نام 132 داوطلب نمایندگی مجلس در آذربایجان شرقی

حسن روستایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجموع ثبت نام قطعی از داوطلبان نمایندگی مجلس در آذربایجان شرقی طی روز چهارشنبه 32 نفر است که از این تعداد 16نفر در فرمانداری تبریز نام نویسی کرده اند.

وی افزود: از مجموع ثبت نام کنندگان، 127 نفر مرد و مابقی زن هستند ضمن اینکه 25 نفر دارای مدرک دکتری، 89 نفر دارای مدرک فوق لیسانس، 17 نفر دارای مدرک لیسانس و دو نفر مدرک حوزوی دارند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجان شرقی افزود: فراوانی سن داوطلبان ورود به مجلس نهم از این استان بین 41 تا 45 سال است.

کار نام نویسی از داوطلبان ورود به مجلس نهم تا 9 دی ادامه دارد و مطابق اعلام ستاد انتخابات وزارت کشور این مهلت تمدید نخواهد شد.