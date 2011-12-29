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۸ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۴۳

موسوی به مهر خبر داد:

محقق شدن 79 درصد تعهدات جهاد کشاورزی استان سمنان در ایجاد اشتغال

محقق شدن 79 درصد تعهدات جهاد کشاورزی استان سمنان در ایجاد اشتغال

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از محقق شدن 79.85 درصد تعهد این سازمان برای ایجاد شغل در بخش کشاورزی خبر داد.

سید مجید موسوی عصر روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان داشت: با توجه به تعهد سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در خصوص ایجاد 2 هزار شغل در بخش کشاورزی، باید 280 شغل در شهرستان سمنان، 820 شغل در شاهرود، 420 شغل در دامغان، 340 شغل در گرمسار و 140 شغل در مهدیشهر ایجاد شود.

وی اظهار داشت: در این راستا، تاکنون 281 شغل در شهرستان سمنان، 520 شغل در شاهرود، 400 شغل در دامغان، 259 شغل در گرمسار، 137 شغل در مهدیشهر و در مجموع 1597 شغل در بخش کشاورزی استان ایجاد شده که نزدیک به 80 درصد تعهد سازمان محقق شده است .

موسوی همچنین در خصوص صدور مجوز فعالیت مشاغل خانگی گفت: تاکنون 2038 مجوز مشاغل خانگی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده که 1989 مجوز را آن اداره کل تائید کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: از میان مجوزهای تائید شده 475 مجوز برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شده است.

کد مطلب 1496060

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