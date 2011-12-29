محقق شدن 79 درصد تعهدات جهاد کشاورزی استان سمنان در ایجاد اشتغال

سید مجید موسوی عصر روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان داشت: با توجه به تعهد سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در خصوص ایجاد 2 هزار شغل در بخش کشاورزی، باید 280 شغل در شهرستان سمنان، 820 شغل در شاهرود، 420 شغل در دامغان، 340 شغل در گرمسار و 140 شغل در مهدیشهر ایجاد شود.

وی اظهار داشت: در این راستا، تاکنون 281 شغل در شهرستان سمنان، 520 شغل در شاهرود، 400 شغل در دامغان، 259 شغل در گرمسار، 137 شغل در مهدیشهر و در مجموع 1597 شغل در بخش کشاورزی استان ایجاد شده که نزدیک به 80 درصد تعهد سازمان محقق شده است .

موسوی همچنین در خصوص صدور مجوز فعالیت مشاغل خانگی گفت: تاکنون 2038 مجوز مشاغل خانگی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده که 1989 مجوز را آن اداره کل تائید کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: از میان مجوزهای تائید شده 475 مجوز برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شده است.