حماسه 9 دی در تاریخ ایران ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی با صدور پیامی به مناسبت حماسه 9 دی ماه عنوان کرد: «با خلق حماسه 9 دی ماه توسط مردم ثابت شد که تا زمانی که نور ولایت در سرزمین پارس می تابد، راه گم نخواهد شد».

وی در این پیام افزود: «این رویداد غرورآفرین و بزرگ در تاریخ پرافتخار ملت مسلمان ایران به ثبت رسید و به همگان فهماند که چنین ملتی در رویارویی با پیاده نظام فرهنگ ستیزی دشمنان که در تلاش به منظور فدایی کردن دموکراسی با دروغ پراکنی رسانه ای خود بوده و هست، ایستادگی می کند».



حجازی عنوان کرد: «سردمداران کاخ سفید و جنایتکاران تل آویو امروز در وحشت به سر برده و دچار یاس، افسردگی و سردرگمی شده اند و علت آن عدم توفیق در پیگیری نقشه های شومشان در خصوص ملت ایران می باشد».

در بخشی از این پیام آمده است: «ملت ما روح آزاده ای دارد که در مکتب اسلامی خمینی کبیر(ره) رشد یافته و اکنون نیز پیرو راهی است که رهبر فرزانه انقلاب برایش ترسیم نموده است».



استاندار خوزستان اظهار کرد: «کشتیبان و مسافران متکی به الله را باکی از طوفان های سهمگین و ظلمت شب های گمراهی نیست».



حجازی در ادامه این پیام آورده است:« بگذارید آنان که روزگاری در صف افتخاراتی نظیر 9 دی بوده اند، اکنون خارج شوند زیرا که خون شهیدان ما، رویشی دوباره یافته و جوانه هایی در امت شکوفا شده که از امت حجاز در عهد رسول الله و کوفه در عصر امام علی (ع) برتر است».



استاندار خوزستان در ادامه آورده است: «ما مفتخریم که پس از هزار و چندین سال، بار دیگر شمیم عمار یاسر در کوچه پس کوچه های شهرهایمان پیچیده است و گل واژه بصیرت معنایی جز ملت مسلمان و وفادار ایران ندارد».

