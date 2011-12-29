نماد میدان بزرگ آذربایجان در سال 91 اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین افزود: میدان آذربایجان در ورودی شمالغرب تبریز به عنوان یکی از بزرگترین میادین شهری کشور نیازمند احیا و تغییر چهره در حریم میدان و داخل آن است و شهرداری تبریز برای سال 91 اجرای طرح‌های متعدد عمرانی و سرمایه‌گذاری در این محدوده را در اولویت کاری خود قرار داده است.

شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود تسریع در آغاز مراحل احداث و اجرای نماد میدان بزرگ آذربایجان را از مهم‌ترین برنامه‌های شهرداری در سال آینده اعلام و بیان کرد: علاوه بر این در حریم و دورتادور میدان نیز چندین طرح و پروژه بزرگ عمرانی، خدماتی و مشارکتی به مرحله اجرا درخواهد آمد.

شهردار تبریز در عین حال از برنامه‌ریزی شهرداری برای تکمیل، احیا و توسعه فضای سبز داخل میدان بزرگ آذربایجان و دیگر طرح‌های مربوط به زیباسازی و نصب مبلمان شهری در این محدوده همزمان با اجرای طرح‌های عمرانی و مشارکتی خبر داد.