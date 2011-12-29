حماسه 9 دی نمایش شکوه ایستادگی امت موحد ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی به مناسبت گرامیداشت حماسه نهم دی ماه آمده است: این وعده حتمی الهی است که اگر قومی برای خدا در مقابل شیطانها بایستد و در این راه مقاومت ورزد یاری و نصرت الهی آنان را در بر خواهد گرفت.

این بیانیه می افزاید: ملت غیور و مسلمان ایران بارها این وعده الهی را در مقابل چشم جهانیان محقق ساخته است، چنانکه دنیا سالهاست از تلالو نور انقلاب این مجاهدان نستوه روشن گشته و انگشت تحیر تا ابد از رشادت های فرزندان این دیار در میادین هشت سال دفاع مقدس بر دهان عالمیان خواهد ماند.

در این بیانیه آمده است: پس از آن روزهای با شکوه مقاومت در مقابل دژخیمان طاغوت و پس از آن جانفشانی ها در برابر یاران درنده خوی استکبار، خداوند اراده کرد که بار دیگر شکوه ایستادگی این امت موحد را به رخ جهانیان بکشد و آنگاه بود که حماسه 9 دی ماه سال 1388 به وقوع پیوست.

همچنین در بیانیه دانشگاه پیام نور استان عنوان شده است: در پی هشت ماه جهاد در میدان غبارآلود فتنه نسل دیگری از فرزندان این خاک آزادگان، مورد آزمون الهی قرار گرفتند و آنان نیز چون پدران خود فریاد "ربنا الله" سر دادند و پس از آن بر این کلام نورانی ایستادگی کردند. این عاشقان خمینی که خمینی را ندیده بودند قلم روشنگری بدست گرفتند و در پرتو کلام رهبر و امام خویش سید علی خامنه ای (مد ظله العالی) تا آنجا که توانستند جاهلان را از خواب غفلت بیدار کردند و آنجا که ایادی کفر شمشیر کشیده و در خیابان ها نعره های ناپاکی سردادند، در مقابل آنان از کیان مسلمین صیانت نمودند.

در ادامه متن این بیانیه آمده است: این سلحشوران ولایت مدار هشت ماه بر کج دهانی جاهلان و فریب خوردگان، مردانه صبوری ورزیدند تا صف معاندان را از غفلت زدگان جدا سازند و حاصل آن همه بردباری چنان شد که در روز عاشورا همگان ماهیت حقیقی فتنه گران را شناختند و تاریخ در روز 9 دی آن سال پرفراز و نشیب یکبار دیگر اقتدار مسلمانان را به نظاره نشست و غبار فتنه به وسیله طوفان بصیرت امت اسلامی از میان جامعه موحدان رخت بر بست و این روز پرشکوه به فرموده امام عاشقان برگ زرینی دیگر بر تارک ایران اسلامی گشت.

این بیانیه همچنین می افزاید: در این روزهای پرشکوه پیروزی که فتنه گران در انزوای فتنه گری هایشان گرفتار شده اند و مستکبران نا امید، متوسل به ابزار تحریم و ترور شده اند ملت ما باز عزم دیگری نموده است تا در عرصه های اقتصادی و علمی بار دیگر خاک ذلت را بر چهره مستکبران بپاشد و هر روز جهان را برای آمدن آخرین خورشید امامت مهیا تر سازد.

در پایان این بیانیه آمده است: ما اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی در آستانه دومین سالگرد 9دیماه سال 1388، خطاب به همه دنیا و سردمداران فاسد و مستکبر آن و با صدای رسای خود اعلام می داریم که، در این مسیر پر افتخار، جوانان و دانشجویان ایران عزیز اسلامی تا آخرین نفس خواهند جنگید و تاآمدن آخرین آفتاب امامت و ولایت، خود را سرباز انقلاب و مطیع رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی) می دانند و به جهان خواران خطاب می کنند که تاریکی کفر نه با ترور و نه با تحریم نخواهد توانست نور ایمان را خاموش کند و این همه بد طینتی تنها چهره کریه شما را آشفته تر خواهد کرد.