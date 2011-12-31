سیستان و بلوچستان قطب صنعتی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد یعقوبی اظهار داشت: پیشنهادهای مذکور، در خصوص واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان است.

وی گفت: حذف قانون شعاع 30 کیلومتری برای استان به عنوان یکی از موثرترین مشوق های سرمایه گذاری محسوب می شود.

وی افزود: اعطای 10سال معافیت مالیاتی به میزان 100درصد برای واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی مستقر در زاهدان، و 15 الی 20 سال ویژه سایر شهرک های صنعتی استان برای کلیه واحدهای از زمان بهره برداری از دیگر پیشنهاد ها به شمار می رود.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان بیان داشت: کاهش کارمزد تسهیلات پرداختی به واحد های صنعتی استان به میزان حداقل 50 درصد و پرداخت آن توسط دولت و افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات اعطا شده نیز پیشنهاد شد که مکاتبات در این خصوص با دستگاه های اجرایی مرتبط در حال انجام است.

وی گفت: پرداخت حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت به مدت حداقل پنج سال برای کلیه واحد های صنعتی استان از زمان بهره برداری نیز از راهکارهای موثر برای تقویت بخش صنعت استان است.

وی افزود: کاهش سود بازرگانی و عوارض گمرکی، کاهش حق انشعاب آب و برق حداقل به میزان 50 درصد، به کارگیری فارغ التحصیلان دانشگاهی در واحد های صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و پرداخت حداقل 50 درصد حقوق آنها توسط دولت و مابقی توسط واحدهای تولید حداقل به مدت یکسال نیز از جمله راهکارهای پیشنهاد شده محسوب می شود.

یعقوبی اظهار داشت: سرمایه گذاری دولت از محل فروش کارخانجات مشمول اصل 44 به میزان 100 درصد و واگذاری آن پس از بهره برداری به بخش خصوصی و معافیت استان های کمتر توسعه یافته براساس مفاد بند الف ماده سه قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز موارد موثری است که توصیه شده است.