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۸ دی ۱۳۹۰، ۱:۰۱

شریفی:

طرح پزشک خانواده پس از رفع نواقص در کل کشور اجرایی می شود

طرح پزشک خانواده پس از رفع نواقص در کل کشور اجرایی می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد اجرایی نظام ارجاع دارویی پزشک خانواده سازمان غذا و داروی کشور گفت: طرح پزشک خانواده که هم اکنون به صورت پایلوت در چند استان اجرا می شود، پس از رفع برخی نواقص در کل کشور به مرحله اجرا در می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی شریفی چهارشنبه شب در جلسه بررسی مشکلات طرح پزشک خانواده، با بیان اینکه طرح پزشک خانواده در استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری از زمان آغاز تاکنون بسیار مطلوب اجرا شده است، اظهار کرد: به منظور اجرای مطلوب تر خدمات رسانی دارویی در طرح پزشک خانواده تفاهمنامه ای بین معاونت بهداشتی و معاونت غذا و دارو امضا شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون این تفاهمنامه در 51 دانشگاه کشور امضا شده، تصریح کرد: خوشبختانه از زمان ابلاغ این تفاهمنامه وضعیت خدمات دارویی به شهروندان در اجرای طرح پزشک خانواده مطلوب تر شده است.

دبیر ستاد اجرایی نظام ارجاع دارویی پزشک خانواده سازمان غذا و دارو گفت: خوزستان با بسیج همه توانایی های خود در اجرایی کردن این طرح موفق تر عمل کرده که امیدواریم نحوه خدمت رسانی دارویی به مردم بیش از گذشته، بهتر و سریعتر انجام شود.   

جلسه بررسی مشکلات اجرایی ارائه خدمات دارویی در طرح پزشک خانواده چهارشنبه شب با حضور مدیران دانشگاه علوم پزشکی اهواز و مدیران شبکه های بهداشت و درمانی این استانهایی که این طرح در آنجا اجرا می شود، برگزار شد.
 
کد مطلب 1496076

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