اهتمام پلیس در برخورد با متخلفان/خودروهای شیشه دودی هم جریمه می شوند

سرهنگ حبیب کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن هشدار به رانندگانی که شیشه های خودرو خود را دودی کرده اند، بیان داشت: خودروهای با شیشه های دودی نیز مشمول جرایم مرحله دوم می شوند.

کمالوند تاکید کرد: استفاده از شیشیه دودی مات به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد تخلف است و برخورد با چنین خودروهایی در دستور کار جدی قرارگرفته است.



رئیس پلیس راهور استان البرز اظهار داشت: بر اساس قانون جدید که از اول دی ماه امسال اجرایی شد، رانندگان خودورهای با شیشه دودی مات در سطح کلانشهرها 50 هزار تومان و در سایر شهرها 30 هزار تومان جریمه می شوند.



وی یادآور شد: البته کمیته ای در راهنمایی و رانندگانی تشکیل شده تا رانندگانی که به دلیل مشکلات چشمی اقدام به دودی کردن شیشه های خودرو کرده اند با مراجعه به کمیسیون پزشکی و تحت شرایطی خاص بدون جریمه در شهر تردد کنند.