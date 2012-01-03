۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۳۲

کمالوند در گفتگو با مهر:

اهتمام پلیس در برخورد با متخلفان/خودروهای شیشه دودی هم جریمه می شوند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهور استان البرز با بیان اینکه دودی کردن شیشه های اتومبیل نیز مشمول جرایم مرحله دوم می شود، تاکید کرد که تنها در شرایطی خاص مجوز تیره کردن شیشه های خودرو داده می شود.

سرهنگ حبیب کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن هشدار به رانندگانی که شیشه های خودرو خود را دودی کرده اند، بیان داشت: خودروهای با شیشه های دودی نیز مشمول جرایم مرحله دوم می شوند.

کمالوند تاکید کرد: استفاده از شیشیه دودی مات به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد تخلف است و برخورد با چنین خودروهایی در دستور کار جدی قرارگرفته است.

رئیس پلیس راهور استان البرز اظهار داشت: بر اساس قانون جدید که از اول دی ماه امسال اجرایی شد، رانندگان خودورهای با شیشه دودی مات در سطح کلانشهرها 50 هزار تومان و در سایر شهرها 30 هزار تومان جریمه می شوند.

وی یادآور شد: البته کمیته ای در راهنمایی و رانندگانی تشکیل شده تا رانندگانی که به دلیل مشکلات چشمی اقدام به  دودی کردن شیشه های خودرو کرده اند با مراجعه به کمیسیون پزشکی و تحت شرایطی خاص بدون جریمه در شهر تردد کنند.

