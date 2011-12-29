اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ تیم 10 نفره بدمینتون بزرگسالان آذربایجان شرقی راهی قهرمانی کشور شد.

تیم 10 نفره بدمینتون بزرگسالان اقایان آذربایجان شرقی برای حضور در رقابتهای قهرمانی کشور راهی قزوین شد.

رقابتهای قهرمانی بدمینتون بزرگسالان کشور از هشت تا 12 دی ماه در قزوین در دو رشته تیمی و انفرادی برگزار خواهد شد.

وحید بابا پور، علی هفت برادران، علی فولادی، ارمین ضرغامی، هادی یوسفی، ارش امانی، آرش چکانی، رسول درفشی به عنوان بازیکن، سعید حسین پور به عنوان مربی و ابراهیم قیاسی سرپرستی تیم را بر عهده دارد.

دوچرخه سواران تبریزی در اردوی تیم ملی

بهنام خسروشاهی، قادر میزبانی، یاسر اسدنیا و پویا خاتون آبادی رکابزنان تبریزی به اردوی تیم ملی دوچرخه سواری دعوت شدند.

فدراسیون دوچرخه سواری از 37 رکابزن در بخش آقایان و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان برای حضور در اردوی تیم ملی دعوت کرد و بهنام خسروشاهی، قادر میزبانی، یاسر اسدنیا و پویا خاتون آبادی رکابزنان تبریزی در این اردو هستند.

سی و دومین دوره رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان و نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان طی روزهای 20 تا 30 بهمن ماه سال جاری در شهر کوالالامپور کشور مالزی برگزار خواهد شد.

در رده سنی بزرگسالان و در مواد استقامت بهنام خسروشاهی و قادر میزبانی و در رده سنی جوانان و در مواد استقامت یاسر اسدنیا و پویا خاتون آبادی نمایندگان استان در این اردو هستند.

فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان به منظور حضور موفق و درخشش بر سکوهای برتر این مسابقات، 37 رکابزن در بخش آقایان و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان و در مواد سرعت و استقامت را به اردوی تیم ملی دعوت کرد.

ساماندهی ناجیان غریق و بازدید استخرها در اولویت کاری باشد

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در نشست تخصصی هیتت نجات غریق گفت: ساماندهی ناجیان غریق و بازدید استخرها در اولویت کاری این هیئت باید باشد.

سید محمد شروین اسبقیان افزود: 320 ناجی غریق در استخرهای آذربایجان شرقی فعالیت می کنند و این تعداد ناجی با توجه به نیاز استخر کافی نبوده و نیاز است ناجیان غریق ساماندهی شده و بازدید از استخرها با دقت بیشتری ادامه یابد.

وی افزود: کادر اجرایی هیئت، تیمداری، نحوه آموزش، اعضا کمیته غواصی و برگزاری کلاسهای ارتقا آموزشی از سایر برنامه های هیئت نجات غریق در سال 90 و 91 خواهد بود.

در این نشست تخصصی مهدی جودیان رئیس هیئت نجات غریق آذربایجان شرقی گفت: 423 نفر ورزشکار در 9 ماهه سال 90 ساماندهی شده اند و آبان ماه سال 90 یک دوره کلاس غواصی برای آقایان و بانوان، مسابقه نجات غریق انتخابی استان و کلاس نجات غریق درجه دو با حضور دانشجویان دانشگاه تبریز برگزار شده است.

وی افزود: به زودی دوره آموزشی نجات غریق درجه دو برای آقایان در شهرستان جلفا، دوره آموزشی نجات غریق درجه دو برای بانوان در شهرستان تبریز و کلاس ارتقا سه به دو در تبریز برگزار خواهد شد.

همچنین در این نشست مقرر شد اسفند ماه جلسه مجدد تخصصی برگزار تا مصوبات اجرایی این نشست پیگیری شود.

نشست تخصصی هیئت نجات غریق آذربایجان شرقی با حضور مدیر کل ورزش و جوانان و معاونت ورزشی و کمیته اجرایی هیئت نجات غریق برگزار شد.

شهرداری تبریز در لیگ برتر والیبال حرفهای زیادی برای گفتن خواهد داشت

فرج اله فرج الهی، رئیس هیئت والیبال آذربایجان شرقی گفت: تیم والیبال شهرداری تبریز در لیگ برتر والیبال حرفهای زیادی برای گفتن خواهد داشت و بازیهای این تیم گواه این مدعاست.

وی در ادامه بیان داشت: تیم شهرداری تبریز در فصل جدید لیگ برتر به لحاظ فنی در سطح بسیار بالایی است و بازی زیبای روز یکشنبه از هفته دهم برابر سایپای البرز بدون شکست توانایی این تیم را بیشتر نمایان کرد.

وی درباره برنامه‌های هیئت والیبال آذربایجان شرقی در خصوص حمایت تیم شهرداری تبریز در رقابت‌های لیگ برتر کشور گفت: ‌جا دارد از حمایتهای شهردار و اعضا شورای اسلامی شهر تبریز، مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی و سازمان ورزش شهرداری تبریز تشکر و قدردانی کنم و هیئت والیبال استان هدفی جز قرار گرفتن تیم والیبال شهرداری در بین سه تیم برتر ایران ندارد.

تیم والیبال شهرداری تبریز در هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر باشگاههای ایران به رغم شایستگی و ارایه یک بازی خوب، مقابل تیم قدر و صدرنشین سایپای البرز تن به شکست داد.

در این بازی که شامگاه یکشنبه و با حضور نزدیک به سه هزار تماشاگر مشتاق والیبال در سالن شهید اقدمی تبریز برگزار شد، تیم میهمان با نتیجه سه بر دو به برتری دست یافت و روند پیروزی های متوالی خود را حفظ کرد.

در این بازی که دو ساعت و 15 دقیقه به طول انجامید، شهرداری تبریز در گیم های اول و سوم و با نتایج 25 بر 17 و 25 بر 20 مقابل حریف خود به برتری رسید اما در گیم های دوم، چهارم و پنجم و به ترتیب با نتایج25 بر 20، 25 بر 23 و 15 بر هفت مغلوب میهمان خود شد، اما توانست یک امتیاز از این بازی به جمع امتیازات خود بیافزاید.

حمید راهجردیان داور اول بازی بود و بهرام سلیمانی نیز به عنوان داور دوم در کنار زمین حضور داشت.

شهرداری با کسب یک امتیاز از این بازی 16 امتیازی شد و در رده هفتم باقیماند و سایپا نیز با 28 امتیاز و همچنان بدون باخت در صدر جدول رده بندی قرار گرفت.

سحر رهنما تنیسور تبریزی در اردوی تیم ملی پینگ‌پنگ بانوان در کیش

سحر رهنما، تنیسور تبریزی به اردوی تیم ملی پینگ‌پنگ بانون برای شرکت در رقابت‌های انتخابی المپیک در کیش دعوت شد.

تیم ملی پینگ‌پنگ بانوان متشکل از ندا شهسواری، مریم صامت، سحر رهما و محجوبه عمرانی از پنج‌شنبه زیر نظر سیما لیموچی به عنوان سرمربی و پوران رحیمی به عنوان سرپرست در کیش اردو خواهند زد.

بانوان ملی‌پوش ایران تا 18 دی‌در اردو خواهند ماند و از 19 این ماه در مسابقات انتخابی المپیک برای کسب تک سهمیه آسیای میانه در لندن 2012 به میدان خواهند رفت.

سحر رهنما قهرمانی کشور و رقابتهای بین المللی سوریه را در کارنامه خود دارد.

تیم‌های قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان و ایران برای کسب سهمیه المپیک از 19 دی‌ماه در کیش رقابت خود را آغاز می‌کنند.

سحر رهنما تنیسور تبریز در سال 90 قهرمان رقابت های رده بندی دسته برتر بانوان کشور شده بود.

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال تبریزی ها را تشویق کرد

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال در جلسه دوم خود که با حضور اعضا تشکیل داد، میزبانی خوب تبریزی ها مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه پیروگزارش واصله درخصوص بازی بین تیمهای شهرداری تبریز و سایپای البرز نظربه میزبانی خوب و با کیفیت تیم تبریز و رفتار ورزشی و اخلاقی توام با روحیه جوانمردی تماشاگران این تیم با اختیارات حاصله از ماده ده آئین نامه انضباطی و بند 45 از آیین نامه مرقوم هیئت والیبال آذربایجان شرقی و تیم والیبال شهرداری تبریز و تماشاگران این تیم تشویق کتبی با درج در پرونده برخوردار شدند و مراتب امتنان و تشکر کمیته انضباطی از آنها اعلام می شود .

تیم والیبال شهرداری تبریز در هفته دهم با ارائه یک بازی زیبا و در عین شایستگی به تیم صدرنشین و بی شکست سایپای البرز سه بر دو باخت.