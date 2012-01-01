فوتبال بانوان آذربایجان شرقی قربانی بی توجهی/ ریشخند فوتسال به فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، فوتبال بانوان در آذربایجان شرقی در حالی به علت بی توجهی و عدم تخصیص امکانات کافی به رخوت و عقب ماندگی دچار شده است که در همین رشته در بخش مردان، این استان حرفهای زیادی برای گفتن داشته و تیمهای قدر و مدعی را در لیگهای مختلف کشور دارد.

آذربایجان شرقی در ورزش بانوان، تاکنون تیم فوتبال نداشته و بانوان علاقمند به این رشته به اجبار به فعالیت در زمینه فوتسال ادامه می دهند.

هیئت فوتبال آذربایجان شرقی در حالی برای اولین بار دوره مربیگری درجه D فوتبال آسیا را برای حدود 50 نفر از بانوان فوتبالیست، به صورت فشرده طی 29 آبان تا شش دی در سالن پورشریفی تبریز برگزار کرد که دیگر استانهای کشور چندین تیم فوتبال بانوان دارند و در این رشته جایگاهی برای خود کسب کرده اند.

مهناز امیرشقاقی، سرمربی تیم فوتبال بانوان کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در رابطه با ورزش اول بودن یا نبودن فوتبال باید نگاهی کلان وجود داشته باشد، اظهار داشت: نگاه فیفا بر این است که فوتبال باید برای همه باشد و این شعار شامل ایران هم می شود.

وی با اشاره به اینکه طبق گفته کارشناسان فوتبال، جذابیت این رشته باعث می شود اغلب جوانان و نوجوانان از هر دو جنس به این رشته جذب شوند، اظهار داشت: پتانسیل فوتبال بانوان در شهرهای مختلف متفاوت است، گاه در استانی امکانات وجود دارد، زمین چمن برای بازی دارند اما در برخی از استانها مثل آذربایجان شرقی که عدم وجود امکانات کافی مشکل ساز شده، بازیکنان مجبور به اکتفا به حداقلها بوده و فوتسال را ادامه می دهند.

امیرشقاقی اضافه کرد: کشوری مثل سوئد با آن وضعیت آب و هوایی نامناسب زمین های چمن بسیار خوبی دارد و در فوتبال بانوان در دنیا مقام سوم را کسب می کند اما در ایران با توجه به موقعیت مناسب آب و هوایی چهار فصلی و با داشتن سرمایه فوق العاده موجود به جایی نرسیده ایم که امکانات و سرمایه در اختیار بانوان قرار گیرد و باید مسئولان هرچه سریعتر به فکر ایجاد امکانات مناسب در این زمینه باشند.

وی با بیان اینکه بار زیادی بر دوش فدراسیون فوتبال وجود دارد، تاکید کرد: وظیفه فدراسیون فوتبال نباید آنقدر سنگین باشد و انجام هر کاری را از فدراسیون انتظار داشت، اغلب باشگاه ها نسبت به ورزش بانوان بی توجه اند و بحث ارزش دادن به فعالیت بانوان در تبریز بسیار کمرنگ است.

سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان زیر 19سال، گفت: عدم پرورش بازیکن در باشگاههای فوتبال در حوزه زنان مشکل اساسی این ورزش است و تا زمانی که فوتبال باشگاهی نداشته باشیم و بازیکنان در باشگاههای فعال حضور نداشته باشند، نباید انتظار هیچ تحولی را در فوتبال بانوان داشت.

وی افزود: در حال حاضر بازیکن حرفه ای و کامل در فوتبال بانوان کشور به تعداد انگشتان دست نمی رسد و نمی توان با این نفرات تیم ملی قوی در فوتبال بانوان داشت.

امیرشقاقی با بیان اینکه تیمهای دیگر استانها چون فارس، کرمان، قم و ... در لیگ فوتبال بانوان حضور دارند ولی تبریز متاسفانه با تمام پتانسیل بالا و ادعای برتر بودن، تیم فوتبال ندارد، اذعان داشت: تبریز با تمام ادعایی که در زمینه های مختلف دارد، برای اولین بار دوره مربیگری درجه D برگزار کرد و این دوره در حالی برگزار شد که در دیگر استانها دوره های B و C برگزار شده و بازیکنان روی زمین چمن بازی می کنند.

وی با اشاره به اهمیت دوره مربیگری درجه D برگزار شده در تبریز، مربیان استعدادیاب را بازوان فدراسیون فوتبال دانست و افزود: در این دوره بر آموزش پایه بحث شد که مربیان چطور با بچه ها کار کرده و استعداد سنجی کنند.

سرمربی تیم ملی بانوان زیر 19 سال کشورمان تاکید کرد: با مدیریت و تفکرات مسئولان و کمکهای فوتبال آقایان باید از پتانسیل مربیان شایسته استفاده شود تا شاهد جهشی در تربیت بازیکنان فوتبال بانوان باشیم و بتوانیم فاصله ورزش بانوان ایران را با تیمهای جهانی کمتر کنیم.

وی ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل تیمهای فوتبال بانوان در رده های سنی مختلف در آذربایجان شرقی اظهار داشت: وقتی پتانسیل کافی وجود داشته و رقابت بین تیمها باشد، زمینه پیشرفت بازیکنان فراهم می شود.

این مدرس تربیت بدنی دانشگاه تهران یادآور شد: هم اکنون با هدف توسعه و پیشرفت فوتبال بانوان در رده سنی شش تا 12 سال - فوتبال پایه – در کل کشور در زمینه استعدادیابی تلاش می کنیم.

همچنین سیما علیزاده مقتدر، مسئول کمیته اجرایی امور بانوان هیئت فوتبال آذربایجان شرقی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: به دلیل اینکه در امور بانوان استان چند سال است نائب رئیس نداریم، امکان برگزاری دوره وجود نداشت و امسال بعد از دو سال، دو دوره متوالی را در تبریز برگزار کردیم تا تمام افراد با استعداد و علاقمند استان در این زمینه شرکت کنند.

وی افزود: شرکت کنندگان در این دوره ها در گروه سنی 21 سال به بالا بودند که در دوره اخیر دو تیم 25 نفره متشکل از یک گروه معلمان و مربیان با سابقه فوتسال استان و یک گروه از بازیکنان فوتسال و علاقمندان این رشته مهیج ورزشی تشکیل شد.

در حاشیه برگزاری این دوره آموزشی، جواد ششگلانی، رئیس هیئت فوتبال آذربایجان شرقی نیز عدم حضور فعال بانوان در فوتبال استان را در نبود امکانات و عدم همراهی مسئولان و همچنین نبود جدیت و پشتکار لازم در بانوان فعال این حوزه برای حضوری پررنگ در این عرصه عنوان کرد.

وی از رایزنی برای باشگاهها برای ایجاد رشته فوتبال بانوان در سطح استان خبر داد و گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال تمهیدات این امر صورت گرفته و از سال آینده شاهد حضور چند باشگاه در بخش فوتبال بانوان باشیم.

ششگلانی با اشاره به ضرورت برگزاری چنین دوره هایی در استان افزود: سرمربی و مربی اولین رکن برای ورزش گروهی مثل فوتبال محسوب می شود تا با حضور علمی و تجربی بتواند استعدادهای بالقوه را شناسایی و نسبت به هدایت و رهبری آنها اقدام کند.

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گزارش: ناهید زمانی - سحر فکردار

عکس: مهسا جمالی