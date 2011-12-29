طرح آموزش مقابله با بیماری های تنفسی طیور اجرا شد

نماینده اداره کل دامپزشکی استان قم در اجرای این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح آموزشی مقابله با بیماری های تنفسی طیور درروستاهای بخش مرکزی قم اظهار داشت: دراین آموزشها به مسائلی از جمله مخازن بیماری، میزبانها (ماکیان(مرغ و خروس)،غاز ، اردک وسایر پرندگان)، شناخت عامل بیماری، مراحل انتقال بیماری، علائم بیماری در طیور و راههای پیشگیری و کنترل بیماری به روستائیان ارائه می شود.

نادراشراقی ادامه داد: بیماری های تنفسی طیور یک بیماری مسری با انتشار سریع در بین پرندگان بوده و ویروس عامل بیماری میتواند با علائم حاد تنفسی و عمومی همراه شود.

وی با اشاره به اجرای این طرح در 8 روستای بخش مرکزی قم ابراز کرد: روستاهای حسین آبادمیش مست، اسلام آباد، جنت آباد، ملک قلعه، قلعه سلطان باجی، حاجی آبادآقا، مومن آباد و نواران از جمله این 8 روستا است.

اشراقی در ادامه به رعایت نکات بهداشتی در زمینه بیماری تنفسی طیور اشاره داشت و بیان کرد: خودداری از خرید مرغ زنده، عدم نگهداری طیور درمنازل - تهیه گوشت مرغ از مراکز مجاز تحت نظارت اداره کل دامپزشکی - اعلام گزارش هرگونه علائم بیماری شامل ، کاهش تولید، کاهش مصرف خوراک و آب و افزایش ناگهانی تلفات در واحدهای پرورشی طیور(صنعتی و بومی) به اداره دامپزشکی استان از جمله مواردی است که باید بدان توجه شود.

یادآور می شود: طرح آموزش مقابله با بیماری های تنفسی طیور از 4 تا هفت دی در 8 روستای بخش مرکزی قم اجرا شد.