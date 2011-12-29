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۸ دی ۱۳۹۰، ۹:۳۳

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر ــ گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های بین المللی به شرح زیر است.

*آفریقا

- افراد ناشناس با حمله به نیروهای پلیس در شهر "قها" در استان "القلیوبیه" مصر چهار نفر از آنها را زخمی کردند.

- "محمد حسین زروق" سفیر سودان در مسکو گفت که خارطوم اجازه نخواهد داد که اسرائیل به آموزش شورشیان در سودان جنوبی بپردازد.

 - منابع وابسته به سازمانهای کمک رسانی بین المللی از فرار سی هزار نفر از شهر داماتورو در شمال نیجریه پس از درگیری های این شهر خبر دادند.

- منابع آگاه در لیبی از تلاش انقلابیون الزنتان برای تشکیل حزب سیاسی و مشورت آنها با حقوقدانان و کارشناسان مربوطه خبر دادند.

*خاورمیانه

- "محمد احمد مصطفی الدابی" رئیس هیات ناظران اتحادیه عرب در سوریه گفت: ما موضوع نگران کننده ای در استان حمص مشاهده نکردیم.

- منابع وابسته به رژیم صهیونیستی از اصابت دو موشک از نوار غزه به جنوب اسرائیل بدون وارد شدن خسارات مالی و جانی خبر دادند.

- "فهد العنزی" عضو مجلس مشورتی عربستان گفت: برای اولین بار زنان می توانند بدون اذن ولی خود در انتخابات شهرداری ها در سال 2015 شرکت کنند.

- جنگنده های اسرائیلی بار دیگر حریم هوایی لبنان را نقض کردند.

- منابع وابسته به رژیم صهیونیستی از ساخت مجموعه گردشگری بزرگ در منطقه سلوان در بیت المقدس شرقی خبر دادند.

*روسیه

- وزارت خارجه روسیه در گزارشی 63 صفحه ای آمریکا از وضعیت حقوق بشر در آمریکا انتقاد کرد.

*اروپا

- "جان برد" وزیر خارجه کانادا از عدم تلاش جدید کشورش برای عضویت غیر دائم در شورای امنیت خبر داد.

کد مطلب 1496084

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