روایات رشادتهای رزمندگان عملیات کربلای چهار در ورامین به نمایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش در مراسم شب گذشته به همت کانون فرهنگی "بقیه الله" گردان فرهنگی فاطمیون و اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران در گلزار شهدای سید فتح الله ورامین برگزار شد.

در این یادواره که برای نخستین بار به صورت نمایش اجرا شد، روایتهای مربوط به رشادت و رزمندگان اسلام در طول عملیات کربلای چهار به صورت نمایش ارائه شد.

رئیس اداره بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران در این مراسم گفت: گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس وظیفه آحاد جامعه است تا در سایه آن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه نهادینه شود.

سرهنگ محمد کاشانی افزود: بازگو کردن خاطرات مربوط به ایثار و از خودگذشتگی رزمندگان اسلام و شهیدان هشت سال دفاع مقدس می تواند از برخی از انحرافات جلوگیری و واقعیتهای مربوط به جنگ را به نسل جوانی که این دوران را درک نکرده اند، منتقل کند.

گفتنی است در این یادواره نمایشگاهی از تمثال شهدای هشت سال دفاع مقدس شهرستان ورامین در معرض دید علاقه مندان قرار گرفت.