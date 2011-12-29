انقلابیون الزنتان لیبی حزب سیاسی تاسیس می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع آگاه لیبیایی اعلام کردند: گردانهای الزنتان که یکی از قوی ترین گردانهای انقلابیون را تشکیل می دهد به دنبال تاسیس حزب سیاسی برای شرکت در انتخابات احتمالی آینده این کشور هستند.

منابع فوق بیان کردند: مسئولان برجسته این گردانها با کارشناسان ویژه قانون اساسی عربی و خارجی در روزهای گذشته درباره این موضوع رایزنی کرده اند.

این منابع اعلام کردند: حزب جدید شاخه سیاسی گردانهای الزنتان که "اسامه الجویلی" وزیر دفاع نماینده آنها در کابینه موقت لیبی است محسوب می شود.

شایان ذکر است که گردانهای الزنتان در جبل الغربی در جنوب طرابلس و فرودگاه بین المللی طرابلس و بخشهایی دیگر از این شهر مستقر هستند.