  1. بین الملل
  2. سایر
۸ دی ۱۳۹۰، ۹:۳۴

انقلابیون الزنتان لیبی حزب سیاسی تاسیس می کنند

انقلابیون الزنتان لیبی حزب سیاسی تاسیس می کنند

منابع آگاه از تلاش انقلابیون الزنتان برای تاسیس حزب سیاسی و انجام مشورتهای لازم با افراد کارشناس در این زمینه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع آگاه لیبیایی اعلام کردند: گردانهای الزنتان که یکی از قوی ترین گردانهای انقلابیون را تشکیل می دهد به دنبال تاسیس حزب سیاسی برای شرکت در انتخابات احتمالی آینده این کشور هستند.

منابع فوق بیان کردند: مسئولان برجسته این گردانها با کارشناسان ویژه قانون اساسی عربی و خارجی در روزهای گذشته درباره این موضوع رایزنی کرده اند.

این منابع اعلام کردند: حزب جدید شاخه سیاسی گردانهای الزنتان که "اسامه الجویلی" وزیر دفاع نماینده آنها در کابینه موقت لیبی است محسوب می شود.

شایان ذکر است که گردانهای الزنتان در جبل الغربی در جنوب طرابلس و فرودگاه بین المللی طرابلس و بخشهایی دیگر از این شهر مستقر هستند.

کد مطلب 1496088

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها