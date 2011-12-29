طرحهای اسرائیل علیه سودان را ناکام می گذاریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "محمد حسین زروق" گفت: خارطوم تلاش اسرائیلی ها برای آموزش شورشیان در سودان جنوبی را ناکام خواهد گذاشت.

سفیر سودان در مسکو اظهار داشت: تل آویو خواهان آن است که از جوبا مرکزی برای عداوت با خارطوم ایجاد کند اما به اسرائیل اجازه نخواهیم داد که از سودان جنوبی به عنوان پایگاهی علیه ما استفاده کند.

شایان ذکر است که "سلوا کر" رئیس جمهوری سودان جنوبی اخیرا از اراضی اشغالی دیدار کرد و قرار است "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز اوایل سال آینده در چارچوب سفر آفریقایی خود از جوبا دیدار کند.