گزارش 63 صفحه ای روسیه درباره موارد نقض حقوق بشر در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه روسیه در گزارشی 63 صفحه ای که در سایت خود منتشر کرده اعلام کرد: آمریکا برخورد دوگانه ای با موضوع حقوق بشر داشته و "باراک اوباما" رئیس جمهوری این کشور زندان نظامی گوانتانامو را تعطیل نکرده است.

در این گزارش آمده است: اوضاع در آمریکا آنگونه که واشنگتن توصیف می کند نیست و کاخ سفید و وزارت دادگستری این کشور از اقدامات غیر قانونی سیا حمایت می کنند.

در گزارش فوق با اشاره به نقض حقوق بشر به وسیله مسئولان آمریکایی ذکر شده است: در این کشور علاوه بر اعمال شکنجه، تلفنهای مردم هم شنود می شوند.

شایان ذکر است که وزارت خارجه آمریکا که از سال 1976 سالیانه گزارشی درباره حقوق بشر در دنیا تهیه می کند و همواره از وضع حقوق بشر در چین و روسیه انتقاد کرده است.