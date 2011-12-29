  1. بین الملل
  2. سایر
۸ دی ۱۳۹۰، ۹:۵۳

تشدید اختلاف مسکو با واشنگتن/

گزارش 63 صفحه ای روسیه درباره موارد نقض حقوق بشر در آمریکا

گزارش 63 صفحه ای روسیه درباره موارد نقض حقوق بشر در آمریکا

وزارت خارجه روسیه در گزارشی 63 صفحه ای ضمن انتقاد از اوضاع حقوق بشر در آمریکا، مقامات واشنگتن را به رعایت اصول انسانی و حقوق بشری فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه روسیه در گزارشی 63 صفحه ای که در سایت خود منتشر کرده اعلام کرد: آمریکا برخورد دوگانه ای با موضوع حقوق بشر داشته و "باراک اوباما" رئیس جمهوری این کشور زندان نظامی گوانتانامو را تعطیل نکرده است.

در این گزارش آمده است: اوضاع در آمریکا آنگونه که واشنگتن توصیف می کند نیست و کاخ سفید و وزارت دادگستری این کشور از اقدامات غیر قانونی سیا حمایت می کنند.

در گزارش فوق با اشاره به نقض حقوق بشر به وسیله مسئولان آمریکایی ذکر شده است: در این کشور علاوه بر اعمال شکنجه، تلفنهای مردم هم شنود می شوند.

شایان ذکر است که وزارت خارجه آمریکا که از سال 1976 سالیانه گزارشی درباره حقوق بشر در دنیا تهیه می کند و همواره از وضع حقوق بشر در چین و روسیه انتقاد کرده است.

کد مطلب 1496093

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها