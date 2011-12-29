به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی، معاون سیمای سازمان صدا و سیما در بخشی از مراسم نخستین جشنواره تلویزیونی جام جم ضمن تجلیل از زحمات دبیران و داوران جشنواره و برنامه‌سازان با اشاره به اینکه رئیس سازمان صدا و سیما بزرگترین حامی رسانه است، گفت: همه آثار در این جشنواره به دقت و عادلانه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. امروز عصر ارتباطات است و در این عصر رسانه‌ها مهمترین نقش‌آفرینان هستند که صلح، دوستی، دشمنی و ... در پژواک رادیو و قاب تلویزیون به نمایش گذاشته می‌شود.

وی ادامه داد: امروز در عصر رسانه‌های دیجیتال با تنوع و تکثر رسانه‌های مجازی رو به رو هستیم و هر یک از این رسانه به دنبال زدن حرف‌ها هستند. جشنواره تلویزیونی جام جم هم با انتقال تجارب و ایجاد فضای سالم و فراهم ساختن ساز و کارها برگزار شد که می‌توان گفت از سرمایه‌های گرانقدر است. این جشنواره در سه حوزه پویانمایی، مستند و فیلم‌های تلویزیونی برپا شد و توانستیم آثاری با این ساختارها را مورد ارزیابی قرار دهیم.

معاون سیمای سازمان صدا و سیما با اشاره به اینکه آثار پویانمایی ایران می‌تواند به عنوان قطب پویانمایی دنیا قرار بگیرد، گفت: ما با تولیدات پاک و اخلاق محور می‌توانیم به عنوان قطب پویانمایی دینی در دنیا باشیم. امروز گام‌های بزرگ در این حوزه برداشته‌ایم. علاوه بر آن در حوزه مستند نیز تولیدات فاخر داریم.

دارابی با اشاره به اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه (ABU) گفت: در این اتحادیه دو اثر از مستندهای ایران به مرحله داوری راه یافت و این مسئله نشان دهنده پیشرفت آثار است. رسانه حمایت گسترده‌ای از آثار می‌کند. ما وظیفه سنگینی بر دوش داریم و سعی می‌کنیم آن را انجام دهیم.

معاون سیما در ادامه با اشاره به رشد ساخت تله فیلم در تلویزیون یادآور شد: با روند رو به رشد سالیان اخیر از سال 1383 تاکنون بالغ بر 9 هزار نفر شغل در این زمینه ایجاد شده که این بیانگر رویکرد درست رسانه ملی در حوزه تولید تله فیلم برای تغییر محسوس غلبه تولیدات داخلی و صیانت از فرهنگ و تمدن این سرزمین است.

دارابی با توضیح اینکه تولیدات رسانه ملی باید رویکردهای فراملی داشته باشند از کمدی و و طنز به عنوان راهبردهای ثابت حوزه تولید یاد کرد.

وی با اشاره به چند توصیه خطاب به هنرمندان گفت: تولید بدون پژوهش در سیما ممنوع است. قبل از تولید تمام آثار باید تحقیق و پژوهش انجام شود. مبانی فلسفه نقشه راه ماست. باید در همه تولیدات نشان دهیم که تولید بر اساس منظومه فکری است. باید آثار تولید شده افکار دینی و اخلاق فاضله را ترویج دهند. ما باید به دنبال ایجاد نهضت تربیت باشیم و با تاکیدات رئیس سازمان صدا و سیما به دنبال افزایش تولیدات باشیم.

معاون سیمای سازمان صدا و سیما در پایان افزود: با تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره تلویزیونی جام جم قصد داریم در آینده این جشنواره را در ابعاد بین‌المللی برگزار کنیم.

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ادامه دارد ...