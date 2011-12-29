به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل 40 داستانک برای بچههاست که موضوعات مختلفی را برای آنها تعریف میکند و همچنین مواجه شدن با موقعیتهای مختلف زندگی را به آنها یاد میدهد.
و اما نام کتاب از داستان چهلم انتخاب شده که اینگونه نوشته شده است: با شیپور و بوق هم نمیتوانید بیدارم کنید. من دارم توی خواب کتابی میخوانم با نام «خدا دلش برای کی تنگ میشه؟»
فریاد شیری که این کتاب را به دخترش شیرین تقدیم کرده است در ابتدای کتابش حرفی از ته دل هم با بچهها داشته است. او میگوید: بچهها! بعضی از بزرگترها فکر میکنند هر کاری که انجام میدهند درست است، اما شما باید فقط کاری که فکر میکنید درست است انجام بدهید.
بزرگترها دوست دارند دوباره بچه شوند و برگردند به سن و سال شماها، پس شما هم برای بزرگ شدن عجله نکنید و قدر کودکیهایتان را بدانید.
میدانید چرا بزرگترها گاهی برای شما مداد و پاککن میخرند؟ شاید از شما میخواهند اشتباهاتشان را یادداشت کنید و دروغهایشان را پاک کنید! حتما این کار را بکنید.
اگر توی یک بازار شلوغ گم شدید اصلا نگران نباشید.کمی فکر کنید تا یادتان بیفتد کجا از پدر و مادرتان جدا شدید. شاید آنها گم شده باشند و شما باید پیدایشان کنید!
این کتاب در 44 صفحه به شمارگان 2500 نسخه به قیمت 4 هزار تومان منتشر شده است.
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